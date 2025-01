El comentari cridaner de la reina Letícia sobre la infanta Sofia que ningú esperava

La reina Letícia ha estat enxampada fent un comentari sobre la infanta Sofia que ningú s'esperava: que encara guarda els seus dibuixos infantils. La visita de la reina a l'escola Cortés de Cadis de Madrid del passat dijous no deixa de regalar moments únics. L'últim d'ells va arribar de la mà dels nens de cinc anys que van rebre Letícia entusiasmats.

Els petits van obsequiar la dona de Felip amb dibuixos que aquesta va rebre amb alegria. A tots ells els va prometre que els guardaria com ha fet amb els dibuixos de Leonor i Sofia. "On tinc els dibuixos de Sofia i Leonor, hi posaré els vostres", va revelar als alumnes.

La reina Letícia sorprèn amb el seu comentari sobre la infanta Sofia

Poques coses criden més l'atenció que veure la reina Letícia interactuar amb els ciutadans. L'última vegada que se la va poder veure va ser el passat dijous a l'escola Cortés de Cadis de Madrid. Allà es va rodejar dels més petits als quals va confessar alguna cosa inèdita sobre la infanta Sofia.

El comentari que va deixar anar Letícia sobre la seva filla menor és que encara guarda els dibuixos que aquesta li va fer amb 5 anys. Un fet inesperat, ja que, a punt de complir els 18 anys, la reina es resisteix a desprendre's de records lligats a la infanta Sofia. El que ve a confirmar com Letícia troba a faltar aquesta etapa en la vida de la seva filla.

"Jo guardo tots els dibuixos de Sofia i de Leonor de quan tenien 5 anys", els va dir la dona de Felip VI als alumnes. "Llavors, on tinc els dibuixos de Sofia i Leonor, hi posaré els vostres", va afegir davant l'alegria dels més petits de la classe.

Durant tota la visita, Letícia es va mostrar alegre i propera tant amb els docents com amb els estudiants. No en va, estar rodejada dels nens li va recordar l'etapa en què les seves filles tenien la mateixa edat. Ni Leonor ni la infanta Sofia eren plenament conscients de com canviarien les seves vides en uns anys.

Avui, l'hereva es troba en alta mar a bord del vaixell Elcano i Sofia finalitzant els seus estudis de Batxillerat al Regne Unit. D'aquí a uns mesos, la infanta es graduarà i començarà la seva etapa universitària. Un canvi dràstic en la seva vida al qual se suma el seu incipient ascens dins de la institució.

La reina Letícia, fidel al record de la infanta Sofia

Malgrat ocupar un discret segon pla, la infanta Sofia va guanyant protagonisme dins de la monarquia. El passat mes de desembre va protagonitzar el seu primer acte en solitari presidint un concurs de fotografia que porta el seu nom. L'esdeveniment va ser tot un èxit i Sofia es va convertir en l'epicentre de tots els elogis.

El que ve a demostrar com de capacitada està Sofia per representar la corona en els actes oficials. I és que Letícia no ha fet distinció en l'educació de les seves filles i vol que rebin la mateixa formació. Si bé amb la clara diferència que Leonor està predestinada a regnar i ha d'assumir altres responsabilitats, com ara la instrucció militar.

Mentrestant, l'èxit de la infanta Sofia en el seu primer acte en solitari li ha obert les portes a altres plans. Casa Reial vol aprofitar la seva bona imatge i planeja que cada vegada assumeixi més obligacions.

La reina Letícia hi ha accedit, conscient que la seva filla menor representa un paper fonamental en la Família Reial. Un paper que potser amb 5 anys ja plasmava en els múltiples dibuixos que la seva mare encara guarda a bon recer a la Zarzuela.