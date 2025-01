Un testimoni destapa el que ha succeït amb Anabel Pantoja a l'hospital: 'Ha donat...'

Després de més de dues setmanes ingressada a l'hospital Materno de Gran Canària, ha sortit a la llum una informació esperançadora relacionada amb la filla d'Anabel Pantoja. Segons ha revelat un testimoni, la petita Alma "ha fet grans passos", motiu pel qual "l'alta és una possibilitat per a aquesta setmana".

No hi ha cap dubte que la creadora de continguts i la seva actual parella, David Rodríguez, estan recuperant a poc a poc l'esperança. I tot després que la seva primera filla en comú hagi experimentat grans avenços en la seva recuperació.

No obstant això, i malgrat que la petita encara segueix ingressada en aquestes instal·lacions, Anabel Pantoja i el fisioterapeuta han començat ja a veure llum al final del túnel. Tant és així que, en els pròxims dies, es podria dur a terme l'alta hospitalària de la nena.

"Cal fer-li proves, però l'alta ja és una possibilitat", li han confessat persones del seu entorn més proper a la revista ¡Hola!. "Aquesta setmana es planteja donar-li l'alta per la seva millora. Ha reaccionat increïblement bé i ha fet grans passos en la seva evolució, que continua", han afegit a continuació.

Una persona propera a Anabel Pantoja revela l'últim que li ha succeït a l'hospital

Si bé encara es desconeix quin és l'estat de la filla d'Anabel Pantoja i què és el que ha causat aquesta situació, tot apunta que la seva evolució és favorable. Tant és així que, segons un testimoni, la nena podria estar a punt de rebre l'alta.

Per ara, no se sap quan podrà tornar a casa amb els seus pares. No obstant això, segons han revelat persones properes a la parella, s'està considerant l'opció que sigui aquesta mateixa setmana. I tot després que Alma hagi fet "grans passos en la seva evolució".

Sigui com sigui, la petita ja es troba a planta i, encara que inicialment s'esperava una recuperació més lenta, els qui estan a prop d'ella la descriuen com una "situació miraculosa".

Encara que prefereixen ser cauts, la veritat és que estan molt agraïts i feliços que tot estigui evolucionant positivament, malgrat les dificultats. No obstant això, el passat 21 de gener, Anabel Pantoja va acudir a Instagram després de dies guardant silenci per confirmar que la seva filla es trobava molt millor:

"Fa onze dies es va aturar la meva vida, però aquí seguim, lluitant amb amor i fe... Avançant pas a pas. Alma està bé, gràcies a Déu i al meravellós equip de l'hospital Materno de Gran Canària. Ara seguim endavant, pujant un esglaó més en aquest camí".

Per la seva banda, Antonio Rossi va assegurar fa uns dies a televisió que "les coses que han anat veient aquesta setmana són totes positives". No obstant això, els metges prefereixen ser cauts i esperar a estar totalment convençuts que la petita es troba estable per donar-li l'alta hospitalària.