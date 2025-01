Gerro d'aigua freda per a Albert Rivera: l'acusació que el posa contra les cordes

Albert Rivera, exlíder de Ciutadans, es troba al centre d'un conflicte legal que el portarà als tribunals. Segons informa La Vanguardia, Albert Rivera té diferències amb Mariona Saperas, la mare de la seva filla gran.

Aquest conflicte estaria relacionat amb certes despeses extraordinàries que, pel que sembla, no estan incloses en la pensió d'aliments que l'expolític abona regularment. Ambdós estan citats aquest dilluns als jutjats de Granollers a les 12 del migdia per resoldre aquesta disputa.

Gerro d'aigua freda per a Albert Rivera

Aquest enfrontament legal té el seu origen fa aproximadament un any, quan Rivera s'hauria negat a assumir alguns pagaments addicionals relacionats amb la filla que tenen en comú. Aquesta decisió va portar Saperas a recórrer a la via judicial per solucionar el desacord.

Des que va deixar la política, Albert Rivera ha mantingut un perfil discret, allunyat dels focus mediàtics. No obstant això, aquesta situació ha trencat el seu habitual silenci, generant gran atenció per tractar-se d'un assumpte personal.

Fins ara, Rivera i Saperas havien mantingut una relació cordial des que van acabar la seva relació el 2013. No obstant això, aquest conflicte sembla haver posat a prova aquesta harmonia entre l'exparella.

La informació publicada per La Vanguardia suggereix que aquesta cita judicial no respon a la voluntat de cap de les parts. Així doncs, es deu a l'obligació imposada per un jutge per tractar d'aclarir el desacord sobre les despeses extraordinàries de la seva filla.

Albert Rivera és pare de dues nenes

A més de la seva filla gran, Albert Rivera és pare d'una nena més, Lucía, nascuda de la seva relació amb la cantant Malú. En una de les seves últimes aparicions públiques, Rivera va destacar el paper crucial de les seves filles en la seva vida.

"Les meves filles són el més important que m'ha passat a la vida. M'han fet millor persona del que era abans. T'ajuden a comprendre el món d'una altra manera", va confessar a Espejo Público d'Antena 3.

Encara que aquest episodi pot resultar incòmode per a ambdues parts, la resolució del conflicte podria ajudar a restablir l'estabilitat entre Rivera i Saperas. De moment, caldrà esperar per conèixer el desenllaç d'aquest cas i si aconsegueixen arribar a un acord als jutjats.