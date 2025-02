Yulen Pereira confessa per fi per què va deixar Anabel Pantoja: 'Són coses que...'

Yulen Pereira ha aclarit per fi quin va ser el motiu de la ruptura amb Anabel Pantoja i el moment exacte en què es va produir. L'esgrimista manté que va deixar la influencer al seu retorn de Nova York, un viatge on va coincidir amb David Rodríguez, la seva actual parella. "Són coses que es queden en el passat i no cal remoure-les", ha declarat Pereira sense voler entrar en més detalls.

Recentment, ha tornat a sortir a la llum el rumor que Anabel va ser deslleial a Yulen en el seu viatge als Estats Units. Allà va conèixer David i alguns periodistes mantenen que tots dos es van deixar veure molt afectuosos. Ara, Yulen confirma que aquest viatge va suposar un abans i un després en la relació amb Anabel i que va provocar la seva separació.

Yulen Pereira desvela la raó per la qual va deixar Anabel Pantoja

La ruptura entre Anabel Pantoja i Yulen Pereira ha estat un dels temes més comentats en els últims dies. La parella, que havia mostrat una relació sòlida i plena d'emocions intenses, va acabar la seva història d'amor inesperadament. Ara el passat torna a la vida de la influencer en sortir a la llum els rumors que apunten que va ser deslleial a Yulen.

L'inici de la relació d'Anabel i David Rodríguez continua sense estar del tot clar i ha donat peu a un seguit de teories. La principal és que tots dos es van enamorar a Nova York durant la gira d'Isabel Pantoja mentre Anabel estava amb Yulen. Aquest fet es va apuntar com la causa principal de la ruptura entre la influencer i l'esgrimista.

En aquest marc, Yulen ha trencat el seu silenci i ha aclarit quin motiu la seva ruptura amb Anabel. Pereira ha confirmat que va ser ell qui va decidir trencar un cop que Anabel va arribar del seu viatge pels Estats Units. "Són coses que queden en el passat i no cal remoure-les", ha declarat Yulen en la seva aparició a la Fashion Week de Madrid.

No té intenció de rememorar el passat i deixa clar que el que va succeir amb Anabel va ser un moment molt difícil. El que per a molts és una clara mostra que la influencer podria no haver estat del tot sincera amb Pereira.

Yulen Pereira no vol rememorar el que va succeir amb Anabel Pantoja

Són moltes les incògnites que giren al voltant de la relació entre Anabel i David. Cada vegada són més les veus que s'afegeixen al fet que tots dos van donar via lliure a la passió quan van coincidir a Nova York. "Es va enamorar de David a Nova York, ens ho negaves, però Dugarte ho va confirmar", va explicar Kiko Matamoros.

Belén Esteban va intentar sortir en defensa de la seva amiga. I va confirmar que, efectivament, David i Anabel es van conèixer en la gira de la seva tia. No obstant això, nega que en aquell moment passés res entre ells i que va ser Yulen qui va deixar la sevillana.

Arran d'aquesta informació a Ni que fuéramos, Yulen responia donant-li la raó a Belén sobre qui va fer el pas de trencar la relació. No obstant això, prefereix no rememorar el que va succeir amb Anabel deixant la porta oberta a les especulacions.

La ruptura entre Anabel Pantoja i Yulen Pereira va ser un tema candent que encara continua fent parlar molt. Tot i que l'esgrimista ha passat pàgina a la seva història amb l'andalusa, s'ha mostrat comprensiu amb ella. Sobretot, arran de les crítiques que ha rebut per com ha tractat la premsa en el seu viatge a Sevilla.

Yulen ha sortit en defensa de la seva exparella i ha demanat respecte per a ella en aquests moments complicats. "Al final cal respectar els dos bàndols, els dos moments i respectar la vida de les persones", ha sentenciat.