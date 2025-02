Yola Berrocal reapareix després de l'escàndol d'Iker Casillas i ho confessa tot

Dies després de conèixer tots els detalls sobre l'últim escàndol que ha protagonitzat Iker Casillas, Yola Berrocal ha reaparegut a Madrid. Moment que ha aprofitat per confessar davant la premsa tot el que sap sobre l'última polèmica del futbolista i la seva representada, Claudia Bavel.

No hi ha cap dubte que, en les últimes setmanes, l'ex del Reial Madrid s'ha convertit en un dels protagonistes principals de la premsa social del nostre país. I tot després que part de la seva vida sentimental hagi quedat al descobert.

No obstant això, el que va acabar de posar Iker Casillas en un compromís van ser les declaracions que Claudia Bavel va fer. Va ser durant la seva visita a ¡De Viernes!, el passat 31 de gener.

Aquell dia, la creadora de continguts per a adults no va tenir cap problema en compartir amb aquest programa algunes de les converses que va mantenir amb l'esportista durant la relació.

Una situació que, com era d'esperar, va provocar una immediata reacció en Iker Casillas. L'exfutbolista va emetre un comunicat a través de les xarxes on va anunciar que havia "donat instruccions perquè qualsevol vulneració de la meva intimitat i/o honor[...]sigui perseguida legalment".

Ara, i amb tot aquest tema ressonant amb més força que mai, un equip d'Europa Press ha tingut l'oportunitat de parlar amb Yola Berrocal, actual representant de Claudia.

Sense pèls a la llengua, la mà dreta de l'actriu de cinema per a adults ha trencat el silenci per confessar el que sap sobre l'últim escàndol protagonitzat per la seva representada i Iker Casillas.

Per això, un equip de reporters de l'esmentada agència de notícies no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de preguntar-li per tota aquesta polèmica. Qüestions que la televisiva no s'ha negat a respondre.

En primer lloc, Yola Berrocal ha volgut deixar al descobert com es troba la seva representada després de la seva última entrevista a televisió. I és que, en els últims dies, Claudia ha estat molt criticada per fer pública certa informació sobre Iker Casillas:

"Com a mànager us puc dir que no us puc dir... Ella està bé, més tranquil·la. És meravellosa, és una persona increïble", ha assegurat la representant.

Tanmateix, quan li han preguntat si Casillas s'ha posat en contacte amb la seva representada després de les declaracions que va fer a les xarxes, Yola Berrocal ha estat molt clara. "No soc la indicada per parlar d'aquest tema. Els protagonistes són ells".