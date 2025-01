Novetats sobre Raphael i Natalia Figueroa: es confirma el que molts sospitaven

Raphael es troba en aquests moments centrat en la seva salut després de ser-li diagnosticat un limfoma cerebral. El cantant va patir un accident cerebrovascular a mitjans del mes de desembre mentre gravava un especial nadalenc per al programa La Revuelta. Ara es confirma que l'andalús, que ja és a casa després de més de 10 dies ingressat, romandrà durant un temps indefinit lluny dels escenaris sotmetent-se a tractament ambulatori.

Al llarg d'aquests dies, la dona i els fills de Raphael han anat donant alguns detalls sobre l'estat de salut d'aquest. El seu fill menor, Manuel Martos, tranquil·litzava els seus seguidors: “Està molt bé, molt bé, moltes gràcies”.

Malgrat que el de Linares té per davant un llarg camí de recuperació, la seva dona i els seus fills destaquen en tot moment l'actitud positiva que mostra el cantant. L'exmarit d'Amelia Bono, durant la seva trobada amb els reporters, va recordar a més que el seu pare necessita ara tranquil·litat i baixar el nivell d'activitat per recuperar-se plenament.

Raphael es troba al seu domicili rebent tractament ambulatori

Encara que la situació és complicada, tota la família es manté esperançada amb el fet que el veterà artista pugui reprendre la seva carrera gradualment. Una de les majors il·lusions que Raphael té és retrobar-se amb el seu públic pujat a un escenari.

Durant la seva estada a l'hospital, l'oficina de representació del cantant va informar que, seguint recomanacions mèdiques, Raphael no podrà complir amb els compromisos professionals adquirits per a principis d'aquest 2025.

En concret, l'artista veia cancel·lada la gira que tenia previst realitzar pel continent americà. El seu públic dels EUA, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico i Mèxic haurà d'esperar que Raphael es recuperi per gaudir novament en directe de les seves cançons.

En el comunicat, els representants del cantant confirmaven que "en els pròxims mesos" serà sotmès a un tractament ambulatori especialitzat. Una circumstància que el mantindrà allunyat dels escenaris. La patologia neurològica que recentment li ha estat diagnosticada requereix un temps no definit de recuperació.

L'equip mèdic que tracta l'artista li ha recomanat "un període prolongat de repòs i descans mentre duri el tractament", indicava l'agència.

Raphael desitja recuperar-se per retrobar-se amb el seu públic sobre els escenaris

Manuel Martos confirmava en una de les seves trobades amb els periodistes com se sentia el seu pare davant el fet de cancel·lar les seves actuacions. "Doncs s'ho ha pres malament el pobre, però entén que ha de ser així ara", assegurava.

Natalia Figueroa, dona del cantant, explicava que el seu marit havia pres la decisió de veure's apartat dels escenaris “resignant-se”.

Ara no hi ha més remei que centrar-se en la seva recuperació i per a això compta amb el suport incondicional de la seva família. La seva dona, els seus tres fills i els seus nets són qui vetllen ara perquè el cantant superi aquest sotrac de salut i reprengui la que és la seva gran passió, la música.