Males notícies per a Sara Espígul: arriben els problemes a 'Com si fos ahir'

El pròxim capítol de Com si fos ahir promet estar carregat d'intensitat i moments que no deixaran indiferent als seguidors de la sèrie. Les vides dels protagonistes s'entrecreuen en situacions plenes de tensió, decisions importants i trobades inesperades.

Entre totes les trames, destaca especialment la de la Cèlia, interpretada per Sara Espígul, la relació de la qual amb els seus companys de feina es veurà posada a prova. D'aquesta manera, la dona no viurà els seus millors moments en la ficció catalana.

Gerro d'aigua freda per a Sara Espígul a Com si fos ahir

Al centre d'aquest capítol hi ha la Cèlia, que viu moments complicats en el seu entorn laboral. Juntament amb el Miquel, decideix canviar el nom de la consultoria, un pas important per donar un nou enfocament al seu projecte. No obstant això, no tot són bones notícies.

El Víctor, que no està d'acord amb les decisions de la consultoria, aprofita cada oportunitat per criticar-la i posar-la en dubte. Aquesta actitud afecta profundament la Cèlia, generant-li dubtes i fent-la sentir vulnerable en un moment en què necessita suport.

El Rodri busca una última trobada amb l'Eva

Paral·lelament, l'Eva decideix fer un pas definitiu en la seva relació amb el Rodri. Per evitar més trobades incòmodes, porta les pertinences d'ell al gimnàs, esperant que les reculli quan ella no hi sigui present.

No obstant això, el Rodri no segueix el pla i apareix abans d'hora, amb la intenció de veure-la i potser tenir una última conversa. Aquesta trobada promet portar moments carregats d'emoció i reflexió per a ambdós personatges.

La Naiara deixa clares les seves intencions amb el Karim

D'altra banda, la Naiara torna a coincidir amb el Karim durant una pràctica. Encara que ell intenta mostrar-se amable i proper, ella no dubta a marcar distàncies. La Naiara, determinada a no repetir errors del passat, li deixa clar que no té intenció de tornar a involucrar-se amb ell.

Aquest xoc entre tots dos posa de manifest l'evolució de la Naiara com a personatge, mostrant una actitud ferma i decidida. El pròxim episodi de Com si fos ahir aborda els desafiaments personals i professionals dels protagonistes.

En especial, la trama de la Cèlia promet ser un punt clau, amb Sara Espígul en una interpretació que connecta amb les inseguretats i fortaleses del seu personatge.