Anunci oficial de Julia Otero tres anys després de superar el seu càncer: 'La vida...'

Julia Otero ha tornat a obrir el seu cor en una recent entrevista amb la revista Pronto. D'aquesta manera, la periodista ha parlat amb sinceritat sobre el càncer que va afrontar fa quatre anys.

Otero ha explicat com aquesta experiència va marcar un abans i un després en la seva vida i com segueix present en el seu dia a dia. A més, ha posat sobre la taula que els pacients oncològics conviuen amb la malaltia fins i tot després del tractament.

L'anunci de Julia Otero tres anys després de superar la seva malaltia

"És una cosa que encara tinc molt present. Els pacients oncològics mai deixem enrere del tot la malaltia", confessa Julia Otero. Tot i estar recuperada, la periodista segueix sotmetent-se a revisions periòdiques per controlar el seu estat de salut.

"Passo controls cada tres mesos i, fins que no passin 5 anys, només em plantejo metes properes. El càncer m'ha ensenyat que la vida és provisional", afegeix amb reflexió.

La locutora, una de les veus més estimades de la ràdio, també ha parlat sobre com ha ajustat la seva rutina laboral per prioritzar la seva salut. Encara que assegura que no té plans immediats de retirar-se, ha trobat l'equilibri perfecte entre la seva professió i el seu benestar personal.

"Per ara no penso en la jubilació, la ràdio em fa molt feliç i més ara, que he aconseguit treballar quatre dies i descansar tres. Aquesta vida és bona per a la meva salut, que està molt bé. Amb permís dels meus controls oncològics, la meva idea és seguir treballant", explica.

Julia Otero està en un bon moment personal

Julia Otero ja havia compartit anteriorment la seva experiència a les xarxes socials, un espai on sempre ha mostrat la seva proximitat. El setembre de 2022, la periodista va celebrar amb alegria els bons resultats de les seves proves oncològiques trimestrals.

"Han passat tres mesos, avui han estat les meves proves oncològiques trimestrals, tot va bé. El meu afecte per als que estigueu en aquest procés o en tractament encara", va escriure. Deixant un missatge d'esperança a aquells que travessen situacions similars.

Aquestes paraules de Julia Otero mostren el seu compromís per normalitzar les converses sobre el càncer i transmetre suport a aquells que estan en la mateixa lluita. El seu enfocament en viure el present i gaudir de la ràdio és un exemple de resiliència i amor per la vida.