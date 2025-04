El veredicte de Piluka Echegaray, estilista: 'La dona d'Amancio Ortega és una...'

Amancio Ortega és una de les grans fortunes d'Espanya que ha aconseguit l'èxit gràcies a Inditex i a Zara com el seu vaixell insígnia. El que situa la família de l'empresari en una estreta relació amb el món de la moda. En aquest sentit, Piluka Echegaray, una reconeguda experta en moda ha posat en valor Flora Pérez, dona d'Amancio.

“La dona d'Amancio Ortega és una figura que irradia èxit i sofisticació en cadascuna de les seves aparicions”, ha ressaltat. Encara que Flora no té el costum d'aparèixer de manera pública, el seu estil exerceix un paper fonamental en el món de la moda. I, per tant, en un èxit garantit per a l'empresari espanyol.

La dona d'Amancio Ortega ressalta pel seu estil

Parlar d'Amancio Ortega és parlar d'un dels empresaris de més èxit del nostre país. El seu imperi, conformat per Inditex, és tota una garantia de moda i estil amb resultats que van més enllà de les xifres. Part d'aquest èxit el deu a la seva dona, Flora Pérez, qui abandera a la perfecció l'amor per la moda d'Ortega.

La professional Piluka Echegaray no ha escapat a l'influx de la dona d'Amancio i ha analitzat amb detall la seva presència. “La dona d'Amancio Ortega és una figura que irradia èxit i sofisticació en cadascuna de les seves aparicions”, ha explicat.

Segons Echegaray, Flora és un referent d'estil i elegància que destaca per la seva discreció. Encara que la seva presència en els mitjans no és ostentosa, la seva capacitat per transmetre èxit i sofisticació és innegable. El seu estil es basa en la senzillesa elegant, sempre optant per peces clàssiques i atemporals, i molt lluny de les modes passatgeres.

La dona d'Amancio, a diferència de moltes figures públiques, ha aconseguit consolidar-se com una icona de la moda sense buscar atenció. La seva presència és sempre moderada, però irradia una influència que l'ha convertit en un model a seguir. “El seu estil refinat i la seva discreta presència, l'han convertit en un referent indiscutible”, assenyala Echegaray.

Piluka també ha destacat la capacitat de Flora per combinar elements senzills però elegants. Joieria minimalista, calçat clàssic i bosses estructurades són alguns dels components del seu estil.

El desig de passar desapercebuda de la dona d'Amancio Ortega

L'esposa d'Amancio Ortega manté un perfil baix i guarda gelosament la seva vida privada. El que es desprèn del seu estil discret i senzill, però alhora elegant i atemporal. Un estil que comparteix amb la seva filla, Marta Ortega, qui tampoc és d'excessos a l'hora de vestir.

Ambdues comparteixen un enfocament cap al clàssic i el refinat, però amb una gran dosi de discreció. Encara que Marta ha assolit una major visibilitat en els mitjans, la seva mare continua sent un referent important. D'aquí que mantingui aquesta “senzillesa elegant” a la qual fa referència Piluka Echegaray.

Ambdues representen els valors i la tendència que Amancio trasllada en les seves marques de roba. A través del seu rol a Inditex, ha demostrat que l'elegància no és sinònim de luxe excessiu. Tot el contrari, l'èxit rau en la “moda sense ostentacions”.

De fet, el mateix Amancio tampoc és molt partidari dels encorsetaments. Així ho descriu un cambrer que va tenir l'ocasió d'atendre'l en el seu restaurant on va destacar la seva senzillesa. “Anava amb una camisa i una jaqueta elegant”, va apuntar mentre assenyalava que els acompanyants de l'empresari anaven “perfectament vestits i encorbatats”.

D'això és, precisament, del que parla Piluka quan es refereix a la dona d'Amancio Ortega. Una dona elegant, però senzilla que transmet humilitat mitjançant els seus estilismes.