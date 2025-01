Un cambrer revela el que ningú sap d'Amancio Ortega, propietari i fundador d'Inditex

Amancio Ortega sempre ha estat un home que ha eludit estar en el focus mediàtic tot i ser un dels empresaris més rellevants. Si bé, les seves grans donacions han destacat per sobre del seu paper com a president d'Inditex. Malgrat aquesta fama, el que ningú sabia d'Amancio és que és un home senzill que fuig de les etiquetes i formalismes.

Així ho ha destapat un dels cambrers que fa anys va atendre el propietari de Zara al seu restaurant. Explica que va arribar amb una dotzena de persones vestides amb vestit i que Amancio ho va fer amb camisa i jaqueta com qualsevol persona. Tal va ser la normalitat de la qual va fer gala l'empresari, que el cambrer no va saber a qui estava atenent.

Surten a la llum coses mai vistes d'Amancio Ortega

El nom d'Amancio Ortega va lligat a una de les fortunes més rellevants del nostre país. El propietari d'Inditex ha creat un imperi que traspassa les nostres fronteres, arribant a tots els racons. Això, unit als seus grans gestos solidaris com amb els afectats per la DANA, han impulsat Amancio al més alt.

Qualsevol podria pensar que això ha provocat que l'empresari visqui en una bombolla de luxe i ostentació. No obstant això, la realitat és molt diferent, almenys és el que es desprèn després del testimoni d'un cambrer. Aquest treballador ha destapat el que ningú sabia d'Amancio: que és un home senzill que fuig d'etiquetes i formalismes.

Borja Anabitarte ha estat l'encarregat de treure a la llum la curiosa trobada que es va viure en un dels seus locals. Va succeir quan Amancio, que ja era conegut, va arribar al seu restaurant juntament amb 12 persones “perfectament vestides i amb corbata”.

El que cridava l'atenció de la situació és que el fundador d'Inditex destacava de la resta per anar vestit completament diferent. “Com jo avui, amb una camisa i una jaqueta elegant”, assenyala el cambrer present en aquell dinar.

Alguna cosa en l'actitud dels comensals li va cridar l'atenció, ja que es dirigien a Amancio com a “president”. El que li va fer pensar que estava davant d'algú important, encara que no sabia com catalogar-lo.

L'empresari no va fer res que el destaqués de la resta ni va reaccionar amb supèrbia quan el cap de cuina es va acostar a ell. “Li va donar un copet a l'espatlla dient-li: «Avui vostè menjarà el que jo digui, que ens ha arribat un peix meravellós»”, recorda.

No va ser fins dies després, quan en una revista, van veure Amancio a la portada i van entendre qui era. El que demostra com l'empresari s'oculta darrere de l'èxit d'Inditex i procura allunyar-se de l'estereotip d'empresari poderós.

Amancio Ortega, el gran desconegut

D'Amancio Ortega es coneix la seva fortuna gràcies a la creació del gegant d'Inditex amb la marca Zara com a vaixell insígnia. No obstant això, la seva vida personal roman completament al marge del focus mediàtic. Només la seva filla, Marta Ortega, la seva hereva, ha saltat breument a les revistes.

Si alguna cosa destaca d'Amancio són els seus gestos solidaris i la gran fortuna que ha donat al llarg dels anys. L'últim d'ells ha tingut com a protagonistes els afectats per la DANA de València. A ells ha donat milions d'euros per ajudar a la reconstrucció i recuperació de les zones més danyades pel temporal.

Malgrat això, l'empresari lleonès es nega a fer ostentació de la seva fama i es comporta amb total normalitat. Tant és així que ningú al restaurant va ser capaç de reconèixer-lo. “Sabia que era important, però no a qui estava atenent”, recorda el cambrer.