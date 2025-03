Molt fort: ningú esperava el que Amancio Ortega ha fet amb la seva filla, Marta Ortega

Amancio Ortega ha deixat a més d'un sense paraules amb la inesperada decisió que ha pres amb Marta Ortega: per ara, no vol que lideri completament la seva empresa. Una informació que ha quedat al descobert el mateix dia del seu 89è aniversari.

Actualment, l'imperi que gestiona juntament amb la seva família, valorat en 132.000 milions de dòlars, ha posicionat el magnat gallec entre les 10 persones més riques de tot el món. A més, aquest mateix mes ha ingressat en l'exclusiu grup de les 50 millors empreses familiars del món.

Avui, 28 de març, Amancio Ortega ha complert 89 anys, data que ha celebrat amb el nou rècord de beneficis que acaba d'assolir Inditex. No obstant això, i malgrat que el seu negoci va millor que mai, l'empresari es nega a abandonar el vaixell completament.

Però per entendre la decisió del gallec, abans cal conèixer el lloc que ocupen les seves hereves dins de l'empresa. Segons ha transcendit, la família gestiona la seva fortuna a través de tres grans holdings:

D'una banda, es troba Pontegadea Inversiones, que administra el 50% del capital d'Inditex. En segon lloc, ens trobem amb Parler Participaciones, que concentra el 9% d'Inditex i un 5% d'Enagás. I la tercera d'elles és Pontegadea GB 2020, que agrupa els actius immobiliaris d'Amancio Ortega al Regne Unit.

A més, juntament amb Amancio Ortega, hi ha una figura clau que gestiona les operacions diàries amb absoluta discreció: José Arnau Sierra, un inspector d'Hisenda i la seva mà dreta. Sota la seva direcció, l'estratègia immobiliària del magnat s'ha diversificat.

Tant és així que s'han incorporat no només edificis d'oficines en ubicacions privilegiades, sinó també apartaments de luxe, hotels i naus logístiques. Propietats que estan situades en alguns dels carrers més exclusius del món.

Amancio Ortega sorprèn a més d'un amb la inesperada decisió que ha pres amb la seva filla, Marta Ortega

D'altra banda, ens trobem amb les dues hereves d'Amancio Ortega, Sandra i Marta Ortega, ja que Marcos, fruit del seu primer matrimoni amb Rosalía Mera, pateix paràlisi cerebral.

Encara que ambdues heretaran la major part de la fortuna familiar, tot apunta que l'única filla que ha tingut amb Flora Pérez Marcote serà la que figuri com a hereva simbòlica.

De fet, actualment i des de 2022, Marta Ortega ocupa un rol destacat com a presidenta no executiva d'Inditex i com a consellera de Pontegadea Inversiones.

No obstant això, i encara que ella simbolitza la continuïtat del llegat familiar, per ara, el seu paper no implica la presa de decisions estratègiques sobre el rumb de les companyies. Especialment a Inditex, el pilar fonamental de la fortuna d'Amancio Ortega.

Com a presidenta no executiva, el rol de Marta Ortega és més representatiu. Mentrestant, la direcció efectiva recau en el consell liderat pel CEO, Óscar García Maceiras, el veritable timó de Zara i les seves marques associades.