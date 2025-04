Comunicat urgent de Roberto Leal sobre Gotzon, guanyador de 'El Desafío': 'Em va...'

Durant la seva última aparició pública, Roberto Leal no ha tingut cap problema a emetre un revelador comunicat sobre Gotzon, l'últim guanyador de El Desafío. "Em va partir per la meitat", ha assegurat el presentador de televisió davant els mitjans de comunicació.

El passat divendres, 28 de març, es va emetre la gran final de la cinquena edició d'aquest conegut format d'Antena 3, gala que va acabar amb la indiscutible victòria de Gotzon.

Gràcies al seu treball i constància durant tota aquesta experiència, el creador de continguts va aconseguir endur-se els 30.000 euros del premi, quantitat que va poder donar a l'ONG de la seva preferència.

No obstant això, i en un nou i inesperat acte de solidaritat, Gotzon va decidir cedir-li a Roberto Leal aquesta important missió, una cosa que va agafar totalment per sorpresa al presentador.

Finalment, l'andalús va decidir donar aquesta gran suma a la Fundació Uno Entre Cien Mil, associació amb la qual porta anys col·laborant i que lluita per acabar amb la leucèmia infantil.

Ara, i amb les emocions encara a flor de pell, Roberto Leal ha reaparegut aquest dilluns, 31 de març, als premis Talent Andalús 2025. Gala en la qual ha rebut un dels seus guardons.

Com era d'esperar, durant el corresponent photocall, els reporters han aprofitat per preguntar-li pel bonic homenatge que li va fer Gotzon durant la final de El Desafío. Unes qüestions a les quals el presentador no ha tingut cap problema a respondre.

Roberto Leal trenca el seu silenci per parlar de Gotzon, l'últim guanyador de El Desafío

Davant les càmeres d'Europa Press, Roberto Leal ha descrit el gest que va tenir Gotzon amb ell com "emocionant a més no poder". "Jo no ho esperava gens, em va partir per la meitat", ha afegit a continuació.

"Em vaig emocionar en el moment i em seguiré emocionant, perquè el fet d'haver pensat que jo havia estat en totes les gales... I és clar, no tens l'oportunitat de donar a cap ONG, perquè aquest no és el meu paper, però ja ho va fer ell per mi".

A més, Roberto Leal ha volgut compartir amb els reporters quina ha estat la reacció que han tingut des de la fundació. "Estan contentíssims amb ell i crec que ja era el brot d'or que li faltava a aquesta edició".

"No perquè li donin el premi a l'ONG que jo represento, sinó aquest gir inesperat que només podia fer-ho una persona com ell", ha aclarit el presentador.

D'altra banda, Roberto Leal també s'ha pronunciat sobre el "merescut" segon lloc de Victòria Frederica. Un assoliment que, segons ha destacat el presentador, la neta de Juan Carlos I ha aconseguit pel seu esforç i no per ser qui és:

"És que El Desafío no és un programa perquè vingui la gent per noms i cognoms, simplement a passejar-se. Victòria ha demostrat des del primer dia que venia a lluitar, a treballar i a créixer dins del programa".

Encara que molts la donaven per guanyadora, finalment no va poder vèncer al seu gran rival. I és que, segons ha bromejat Roberto Leal, ella "és la primera dels humans", mentre que Gotzon és un "semideu".

"Crec que Gotzon ha demostrat ser el concursant tot terreny... Ho ha fet tot bé, tant davant com darrere de les càmeres", ha assegurat el presentador sobre el guanyador de El Desafío.