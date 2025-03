Ningú s'imaginava el dineral que estaria guanyant Amancio Ortega molt lluny d'Inditex

Amancio Ortega, el magnat darrere d'Inditex, és conegut mundialment per haver revolucionat el món de la moda. Però el seu èxit no només es limita a aquest sector, sinó que també s'estén a molts altres negocis. Un bon exemple són les seves inversions immobiliàries, que li estan reportant una gran quantitat de diners actualment.

Entre les seves propietats més destacades es troba un immoble al centre de Madrid, concretament a la Gran Via de Madrid. I el més cridaner és que no alberga cap de les seves botigues de moda, sinó un conegut rival. Parlem de Primark, una de les cadenes de moda més conegudes a tot el món.

Està situada en un dels carrers més emblemàtics de tota Europa, coneguda pel seu alt nivell de trànsit i el seu atractiu per als comerços. Al número 32 d'aquest carrer es troba l'icònic establiment de Primark, un gegant de la moda de baix cost que atrau milers de clients. Aquest punt és crucial per entendre la magnitud de la xifra que es maneja al voltant dels lloguers a la zona, que podria estar sorprenent a més d'un.

El Primark a la Gran Via li estaria reportant molts diners a Amancio Ortega

D'acord amb Diego Efectivo, un famós creador de contingut de TikTok, el lloguer que Primark paga per la botiga de Gran Via és considerable. Segons aquest jove, Amancio Ortega, a través del seu vehicle inversor Pontegadea, estaria cobrant a Primark una suma mensual de tres milions d'euros.

Aquesta quantitat és una xifra que, de ser confirmada, resulta sorprenent. La quantitat reflecteix no només l'atractiu comercial de la ubicació, sinó el nivell de demanda que té aquest espai, que continua sent un punt de referència a la capital espanyola.

No obstant això, és important assenyalar que aquesta xifra no ha estat confirmada oficialment per cap de les parts involucrades. La font de la informació és el mateix usuari, qui va revelar aquesta dada el 2022. Ho va fer a través del seu compte de TikTok (@diegoefectivo), però no va especificar com havia obtingut aquesta informació.

La rendibilitat de les inversions immobiliàries d'Ortega

Més enllà d'aquestes dades, el que queda clar és que Amancio Ortega cull èxits més enllà del seu imperi de la moda. Pontegadea, l'empresa que gestiona les seves inversions, ha adquirit propietats d'alt perfil, com el mateix immoble de Gran Via. Aquesta mena de propietats no només generen rendes elevades, sinó que també augmenten el seu valor amb el temps.

L'enfocament d'Amancio Ortega cap al sector immobiliari mostra un aspecte del seu imperi que sovint passa desapercebut. La seva habilitat per gestionar propietats d'alt valor reforça la seva posició com un dels empresaris més astuts de la seva generació.

Si bé els detalls sobre els lloguers són difícils de confirmar, queda clar que les seves decisions han estat clau per a generar ingressos futurs. I als fets ens remetem, perquè avui en dia representen una font constant de guanys per a Amancio Ortega