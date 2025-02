María 'La Jerezana' s'ha sincerat lluny de José María Almoguera: 'Seguirem...'

La gala de GH Dúo del passat dijous va viure una nit plena d'emoció. María 'La Jerezana' va ser expulsada del concurs en una decisió que va deixar empremta en l'audiència. Però, sobretot, en José María Almoguera sobre el qual s'ha sincerat María 'La Jerezana' a través de les seves xarxes després de confessar que "seguirem lluitant per tu".

La sortida de María va afectar profundament el seu company. Tots dos han construït una relació especial dins de la casa. Un vincle que ha anat creixent amb el pas de les setmanes i que ha emocionat els seus seguidors.

José María Almoguera, visiblement afectat, no va poder contenir les llàgrimes en conèixer la decisió del públic. La seva reacció commoguda reflectia el fort lligam que ha desenvolupat amb María. Fins i tot va pensar a abandonar el concurs perquè no volia estar lluny de María 'La Jerezana', encara que aquesta el va convèncer perquè seguís lluitant pels dos.

María 'La Jerezana' se sincera sobre José María Almoguera després de la seva sortida de GH Dúo

Un cop fora, María ha recuperat les seves xarxes socials. I, des de la distància, ha volgut enviar un missatge clar sobre la seva relació amb José María. Les seves paraules han estat sinceres i plenes de sentiment.

"Amb tu fins al final, ets increïble, no es pot ser més noble i més bo. Seguirem lluitant per tu des de fora. Desitjant que arribi diumenge, José", va escriure a les seves xarxes.

Un missatge carregat d'amor i suport. Unes paraules que han emocionat els seus seguidors, que han mostrat el seu suport a les xarxes socials.

Els comentaris no van trigar a arribar. Molts dels seus fans van celebrar la relació que han construït dins del concurs. Altres van destacar la connexió genuïna que han demostrat davant les càmeres.

María 'La Jerezana' ha demostrat que continua pensant en José María Almoguera malgrat la seva distància

Des de la seva sortida, María s'ha convertit en una de les exconcursants més comentades. La seva història amb José María ha captivat el públic. I el seu missatge només ha avivat l'expectació pel retrobament.

Avui diumenge és un dia clau per a la relació que tots dos mantenen. Tothom està pendent del que succeirà amb José María. Com reaccionarà en llegir les paraules de María si el concurs les hi posa? Es reafirmarà la seva relació després del concurs?

Per ara, l'amor i la complicitat entre tots dos semblen intactes. María ha deixat clar que el seu suport és incondicional. I els seus seguidors, mentrestant, continuen pendents de cada moviment.