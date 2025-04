El rei Felip, sense la reina Letícia i en un hotel: la notícia que ho confirma tot

El rei Felip va deixar la reina Letícia a la Zarzuela el passat cap de setmana mentre es trobava allotjat en un hotel de Canàries. El motiu que el va portar fins allà va ser el casament del seu amic, el regatista, Fernando León. Durant la seva estada a l'illa, Felip es va allotjar a l'Hotel Santa Catalina, mentre que la seva dona es trobava a Madrid.

L'absència de la reina no va ser obstacle perquè el rei gaudís del casament del seu amic i de la companyia d'aquest. Fernando i Felip es coneixen des de la joventut quan tots dos coincidien en les regates. La seva presència al casament de León, el destacat campió olímpic, confirmà el vincle estret que tots dos mantenen des de fa anys.

El rei Felip es va allotjar en un hotel mentre la reina Letícia es va quedar a la Zarzuela

El passat cap de setmana, el rei Felip va posar rumb a Canàries deixant la reina Letícia a la Zarzuela. El cap d'Estat tenia un compromís privat al qual assistir i el va fer sense la companyia de la seva dona, que va preferir quedar-se al palau.

El que va portar el rei Felip a allotjar-se en un hotel va ser la seva assistència al casament del seu gran amic Fernando León. L'enllaç va tenir lloc a Canàries, per la qual cosa el rei va volar fins a l'illa per reunir-se amb el regatista olímpic i compartir amb ell el seu gran dia. Durant la seva estada a l'illa, Felip es va allotjar a l'Hotel Santa Catalina, tal com apuntava Vozpópuli.

Després de la seva arribada, el rei es va dirigir a la Casa Quintanilla, a Arucas, on va tenir lloc la cerimònia. La reina Letícia no va acompanyar en aquesta ocasió Felip i va deixar que aquest gaudís de la seva amistat amb Fernando. El que confirma com de molt respecta la dona del rei les seves amistats i els seus moments d'oci.

I és que León i Felip es coneixen des que tots dos eren adolescents i compartien la seva passió per la vela. Tots dos coincidiren als Jocs Olímpics del 92 com a regatistes a l'equip olímpic espanyol. Des de llavors, la seva amistat s'ha mantingut en el temps com mostra la presència de Felip al casament de Fernando.

La reina Letícia deixa sol el rei Felip

El passat cap de setmana el rei Felip va tenir l'oportunitat de reviure la seva joventut amb Fernando i altres companys de l'equip de vela. Cap d'ells es va voler perdre el gran dia del medallista olímpic amb la seva xicota Miriam a l'emblemàtica Casa Quintanilla.

Felip es va barrejar amb tots els convidats i va intentar passar desapercebut, va acudir sol, sense la reina Letícia, qui va optar per quedar-se a casa. Durant el convit, el rei va compartir anècdotes i va gaudir d'unes hores com un convidat més. A més, no estava permès l'ús de telèfons mòbils, per la qual cosa va gaudir d'una certa tranquil·litat i privacitat.

Mentrestant, la reina Letícia es trobava a la Zarzuela preparant una setmana plena d'actes oficials. Com avançà la Casa Reial el passat dilluns, els reis tenen diferents actes oficials als quals acudir. Sense anar més lluny, avui mateix es troba al Congrés dels Diputats amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Poble Gitano.

El dijous, la reina Letícia haurà de dur a terme tres audiències a la Zarzuela i el divendres viatjarà a Lleó. Allà acudirà en representació de Leonor en la proclamació del Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2025.

Tot això mentre espera i prepara el retorn de la infanta Sofia aquest mateix divendres amb motiu de l'inici de les vacances de Setmana Santa. La menor dels reis passarà uns dies en família on la gran absent serà Leonor, embarcada a l'Elcano per la seva formació militar.

Sens dubte una setmana plena d'obligacions que Letícia va preferir preparar-se amb antelació el passat cap de setmana mentre Felip es trobava a Canàries.