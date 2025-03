Marta Peñate s'oblida de les càmeres i reconeix una cosa de Montoya: 'Em sembla un...'

Marta Peñate no ha trigat a valorar com veu ella a Montoya a Supervivientes. La que va ser vencedora del reality en la seva versió All Stars s'ha mostrat encantada amb el que ha pogut veure fins ara de l'estada del jove a Hondures. "Cada vegada estic més orgullosa d'haver-lo recolzat en tot el seu recorregut a La isla de las Tentaciones, espero que no em defraudi", soltava Peñate.

La canària, que va començar la seva intervenció demanant la paraula a Carlos Sobera, va definir Montoya com "un tros de supervivent". A continuació, es va referir al comportament de l'andalús davant el temporal que ha assotat durant diversos dies l'illa.

"Em sembla un tio que malgrat la pluja, que el temps va en contra, ell segueix cantant, somrient, amb un somriure", defensava.

Marta Peñate aplaudeix el comportament de Montoya a Supervivientes

Marta després va canviar el to per apuntar directament a un altre dels concursants del reality de Telecinco. La novia de Tony Spina es referia a Manuel: "sembla que és tonto, però és més llest del que sembla". Unes paraules després de les quals assegurava que aquest "li ha amargat la vida a Montoya tot el concurs" va afegir sobre el reality en què ambdós es van donar a conèixer.

Davant d'això la germana de Manuel, present al plató de Telecinco, defensava aquest. "El meu germà anava de temptador i el que crec que t'enfada, Marta, és que el meu germà ha fet la seva feina", assegurava.

Marta Peñate no va trigar a reaccionar carregant de nou contra el concursant enemic de Montoya. "A mi el que m'enfada del teu germà Manuel és que sempre brilla a costa d'una dona i mai brilla per ell mateix".

La veritat és que Manuel i Anita van arribar fa uns dies a Hondures amb moltes ganes de començar l'experiència de supervivència. No obstant això, el fort temporal va provocar que el seu esperat salt des de l'helicòpter es retardés.

Va ser precisament durant una connexió en directe amb Carlos Sobera a Tierra de Nadie, quan Manuel va parlar sobre el seu conflicte amb Montoya.

Sobre el que va ser parella d'Anita Williams, Manuel va advertir que no busca conflictes, però tampoc els evita. "Jo tampoc és que tingui un conflicte amb ell, jo li dono perquè ell em dona primer. Jo passo del xaval, m'és igual", va admetre.

Manuel va reconèixer que li va faltar dir alguna cosa a Montoya després del final de La isla de las tentaciones

A més, va assegurar també que durant la seva última trobada amb Montoya després del final de La isla de las tentaciones ell es va quedar amb ganes d'expressar alguna cosa més. En concret va reconèixer que li va faltar dir-li que, en certs moments, potser s'havia excedit.

I va sentenciar: "No m'agrada fer llenya de l'arbre caigut. Una persona que està dolguda no mereix que se la castigui tant, però jo ataco perquè se m'ataca".

Ara, ambdós tenen per davant l'oportunitat d'acostar posicions i resoldre les seves diferències o, altrament, ampliar la distància que els separa.