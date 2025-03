Arriba l'alegria al Vaticà: Comunicat d'última hora sobre el Papa Francesc

El Papa Francesc segueix ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma. De fet, el Sant Pare va camí de complir un mes en aquest centre hospitalari, on el seu estat de salut ha anat variant. El Pontífex ha patit diverses complicacions, que han necessitat l'atenció immediata del personal mèdic, però sembla que la seva recuperació va vent en popa.

Aquest dimarts, 11 de març, la Santa Seu ha compartit el informe mèdic més actualitzat sobre la salut del Papa Francesc. En aquest sentit, els metges que l'atenen han informat que ha passat una "nit tranquil·la". De fet, s'ha despertat abans de l'habitual, "al voltant de les 08:00".

El Papa Francesc, ingressat des del passat 14 de febrer

El Papa Francesc, de 88 anys, roman hospitalitzat des del 14 de febrer, quan se li va detectar una pneumònia bilateral. Aquesta afecció va derivar en diverses crisis, que han disparat la preocupació sobre el seu futur en les últimes setmanes. Aquest dilluns, 10 de març, a la tarda, es va confirmar que el Papa seguia millorant a poc a poc.

De fet, els professionals de l'hospital no creuen que la vida del Papa Francesc corri un perill imminent. Tot un canvi de tendència, si ho comparem amb els informes de fa tan sols uns dies. Les anàlisis mostren una clara millora, per la qual cosa la situació és molt més calmada.

Ara bé, els metges demanen paciència, perquè no cal confiar-se. El quadre mèdic del Pontífex segueix sent complex, per la qual cosa es recomana paciència. S'espera que segueixi ingressat a l'hospital durant més temps, fins que estigui 100% recuperat.

El Papa Francesc segueix amb preocupació l'actualitat informativa

Malgrat la seva delicada condició, el Pontífex ha seguit endavant amb el seu tractament i ha continuat amb la fisioteràpia motora i respiratòria. De fet, dilluns el Vaticà ja va confirmar que el Papa va tenir una "nit tranquil·la" i sense ensurts, un detall molt positiu.

Tot indica que el Pontífex està responent molt bé al tractament farmacològic que està rebent. Els fidels poden respirar tranquils, perquè els metges consideren que ja no està en perill "imminent". De totes maneres, els seus problemes de salut segueixen presents, i no s'espera que rebi l'alta a curt termini.

A més de la seva recuperació, el Papa es manté informat sobre el que passa al món. Segons La Razón, el Papa Francesc va seguir de prop els esdeveniments a Bahía Blanca (Argentina). Allà unes fortes inundacions han causat diverses morts a la matinada de divendres.

Tot això a causa dels 400 mil·límetres d'aigua que van caure en vuit hores, cosa que va generar inundacions devastadores a la ciutat. Francesc ha expressat la seva proximitat i solidaritat amb els afectats per aquesta tragèdia, mostrant la seva preocupació pels damnificats per les inundacions.