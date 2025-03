Oficial: L'última hora sobre la salut del Papa Francesc, segons el Vaticà

El Papa Francesc, de 88 anys, roman ingressat en un hospital des del passat 14 de febrer. La seva hospitalització es va produir arran del diagnòstic d'una bronquitis que posteriorment va derivar en una pneumònia bilateral. Durant la seva estada al centre mèdic, el seu estat de salut ha anat variant, amb episodis d'insuficiència respiratòria aguda i una lleu insuficiència renal.

Davant aquesta situació, el Pontífex ha requerit un seguiment constant per part de l'equip mèdic. No obstant això, l'informe més recent sobre la seva evolució indica que el Pontífex està responent favorablement al tractament i que la seva recuperació avança de manera progressiva.

L'alegria per als feligresos ha estat majúscula aquest dilluns, 10 de març, en conèixer el nou informe mèdic. Segons l'equip de comunicació de la Santa Seu, l'estat del Papa Francesc és bo. El Pontífex ha passat "una nit tranquil·la" i, després de despertar, "està descansant".

Les últimes paraules del Papa Francesc des de l'hospital

L'Àngelus és una coneguda oració que els catòlics resen tres vegades al dia—matí, migdia i vespre—per commemorar la Encarnació del Fill de Déu. Els diumenges al migdia, el Papa Francesc sol dirigir aquesta oració des de la Plaça de Sant Pere.

Generalment, pronuncia unes paraules que solen anar acompanyades d'una breu reflexió sobre l'Evangeli del dia i beneint els fidels presents. No obstant això, a causa de la seva hospitalització a l'Hospital Gemelli de Roma, el Papa no va poder oficiar-la de manera presencial. No obstant això, va voler estar present a través d'un missatge escrit.

Des de l'Hospital Gemelli de Roma, el Papa Francesc va voler transmetre ahir, diumenge 9 de març, un missatge de gratitud. Amb les seves paraules va destacar la gran tasca del personal mèdic i dels voluntaris. I és que, malgrat el seu delicat estat de salut, el Pontífex ha mantingut la seva proximitat amb els fidels i amb aquells que l'acompanyen.

El Papa Francesc va dedicar unes paraules d'agraïment "de cor" a tots els professionals sanitaris que estan vetllant pel seu benestar durant aquestes setmanes. D'altra banda, va ressaltar la importància de la compassió i de l'acompanyament en els moments difícils, que aporten llum enmig de la "nit del dolor". A més, va aprofitar l'ocasió per dirigir-se a aquells que han resat per ell, assegurant que les seves oracions són correspostes amb la mateixa devoció.

Si bé el Papa ja fa més de tres setmanes que està a l'hospital, sembla que la seva recuperació serà un procés lent i delicat. Els informes mèdics indiquen una evolució favorable, però el seu delicat estat de salut i la seva avançada edat podrien complicar l'evolució. Mentrestant, el Pontífex continua aferrat a la fe i als fidels, confiant que la seva millora arribarà amb el temps i la cura adequada.