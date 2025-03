Anunci des del Vaticà: la decisió dels metges amb el Papa Francesc

El món sencer està pendent de l'evolució de la salut del Papa Francesc. Des del Vaticà informen cada dia de la seva evolució, encara que diumenge va ser l'excepció. No obstant això, aquest dilluns sí que han traslladat una actualització als fidels, assegurant que està estable i que no ha patit noves crisis.

Ara bé, hi ha un detall que mantindrà durant hores en suspens als més adeptes del Papa Francesc. Es preveu que des del Vaticà emetin un nou comunicat aquest dilluns a la tarda, perquè així ho han considerat els metges. No se sap quin tipus de detalls desvelaran des de la Santa Seu, encara que l'atenció és màxima.

Cal destacar que, encara que cada dia informen de la seva evolució, el pronòstic de la seva malaltia és reservat. Així que encara hi ha informacions que s'escapen i no es conten. De fet, els parts diaris es limiten a explicar si ha necessitat nova ajuda respiratòria o no i si ha patit alguna crisi o febre.

El Papa Francesc ja molts dies ingressat

El Pontífex porta ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma des del passat 14 de febrer. Des de llavors, la seva evolució ha anat superant diferents fases. El delicat estat de salut dels primers dies el va obligar a necessitar ajuda mecànica per poder respirar.

Així mateix, durant algunes jornades també ha tingut febre, signe d'infecció en alguna part del seu cos. Sigui com sigui, el cert és que el Papa Francesc ha demostrat ser un home fort i valent. I també molt conscient, ja que en tot moment ha col·laborat de forma activa en qualsevol de les seves teràpies.

Amb tot, ja s'acosta al mes de l'ingrés i sembla que les coses no vagin a canviar a curt termini. La seva salut continua sent delicada i encara necessita ajuda per poder respirar amb tranquil·litat. Per això, tots els fidels esperen rebre algun dia la notícia que abandona l'hospital i que, per fi, pot recuperar-se al Vaticà.

Milers d'oracions diàries per la salut del Papa Francesc

Mentre això passa, centenars de fidels es concentren cada dia a la plaça Sant Pere del Vaticà per resar per la seva recuperació ràpida. Com a mostra del seu agraïment, la setmana passada el Papa Francesc va gravar un àudio de veu per donar les gràcies als seus seguidors. Va ser un missatge bonic i carregat d'emoció, però també de preocupació.

I és que la veu del Pontífex es notava clarament afectada i entretallada. No hi ha dubte que està passant per un moment complicat, però que la seva lluita diària és una de les seves millors fortaleses. Així doncs, no queda més que esperar i descobrir quina nova informació desvelen aquesta tarda des del Vaticà.