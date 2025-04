Última hora de l'estat de salut de Joan Carles I: el rei Felip ja ho sap tot

El rei emèrit va complir el passat mes de gener 87 anys enmig del seu exili als Emirats Àrabs Units. Fins ara la salut del pare de Felip VI no ha estat un obstacle que hagi condicionat el seu dia a dia. Tanmateix, ha transcendit que aquesta situació ha canviat i Joan Carles travessa per una situació delicada de la qual el seu fill ja està informat.

L'avi de la princesa Leonor ha vist com certs problemes de salut l'han obligat a alterar una mica els plans que tenia previstos.

Pel que sembla el marit de la reina Sofia ha passat uns dies a la ciutat suïssa de Ginebra on tenia programada una petita intervenció per canviar les piles del seu marcapassos. Un procediment senzill després del qual els metges de l'hospital La Tour de Ginebra van decidir realitzar una sèrie d'estudis addicionals. Després d'aquestes proves els especialistes van determinar que l'emèrit pateix una artrosi avançada que l'obligarà a fer ús d'una cadira de rodes.

El rei emèrit ha romàs uns dies a Ginebra per raons mèdiques

La revista Caras informava del preocupant estat de l'emèrit pocs dies abans que sigui l'aniversari de la seva neta menor, Sofia. Recordem que la filla petita dels reis Felip i Letícia està a punt d'assolir la majoria d'edat.

De l'estat de salut del monarca estan tots els seus fills informats. Les infantes Elena i Cristina així com el rei Felip han estat atents a l'evolució mèdica i emocional del seu pare.

Pel que sembla Cristina es trobava a Ginebra en el moment de l'operació, mentre que la infanta Elena va arribar dies abans de rebre el diagnòstic. Felip VI, que compta amb una agenda institucional atapeïda, va aconseguir estar present el dia de la intervenció.

Alguns mitjans, conscients del complicat moment pel qual travessa el que va ser cap d'Estat, recorden el motiu pel qual Felip VI acceptaria que el seu pare tornés a Espanya.

El 2022 va transcendir que Joan Carles va pactar amb el seu fill un retorn definitiu en cas de malaltia. Una decisió que Felip VI va prendre després del seu viatge a Abu Dhabi en el qual va expressar les seves condolences per la mort de l'anterior cap d'Estat dels Emirats Àrabs Units.

El rei Joan Carles va pactar amb el seu fill el motiu pel qual tornaria de manera definitiva a Espanya

Fins ara s'havia parlat dels problemes de salut del monarca propis de l'edat. Fa més d'una dècada que Joan Carles arrossega problemes de mobilitat. A més, ha estat intervingut en no poques ocasions del maluc i els genolls.

L'emèrit, no obstant això, compta amb un excel·lent equip d'especialistes que procuren contrarestar els seus malestars. A més, és de sobres conegut que viatja amb regularitat a Ginebra i a Vitòria on rep tractaments basats en la medicina regenerativa amb cèl·lules mare per poder millorar la seva mobilitat.

D'altra banda, el 2010 es va informar que l'aleshores monarca va ser intervingut quirúrgicament per extirpar-li un nòdul benigne al pulmó dret. Una operació que va tenir lloc a l'Hospital Clínic de Barcelona des d'on posteriorment es va confirmar que el nòdul era benigne i no cancerós.

Caldrà esperar a conèixer quina és l'evolució del problema al qual ara fa front Joan Carles I. És previsible que de continuar els problemes de salut Casa Reial faciliti alguna informació al respecte sobre l'estat del pare del rei Felip VI.