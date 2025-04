Sonen les alarmes: es confirma el pitjor sobre Lydia Lozano i el seu marit, Charly

Lydia Lozano i el seu marit, Charly, travessen una de les etapes més complicades de les seves vides. Tot i que la periodista està a punt d'estrenar La familia de la tele, a nivell personal Lydia no està gens bé. S'acaba de confirmar el pitjor sobre la col·laboradora i Charly: han perdut un ésser estimat aquesta Setmana Santa.

En aquestes breus vacances, Lydia i el seu marit han hagut d'acomiadar-se d'un familiar molt proper després d'una llarga malaltia. Tot i el gran disgust que patia Lozano, el seu ímpetu no li ha fet perdre el somriure al plató de Mañaneros. No obstant això, quan els focus s'han apagat, la periodista ha afrontat un moment del més dolorós.

Lydia Lozano i Charly i la seva Setmana Santa més complicada

Setmana Santa sempre és sinònim de descans i de gaudir d'un temps de relax abans de les anhelades vacances d'estiu. Però per a Lydia Lozano i el seu marit Charly, aquests dies de desconnexió han estat marcats per la tragèdia.

Tal com s'ha pogut saber, s'ha confirmat el pitjor sobre Lydia i Charly: han perdut un ésser estimat aquesta Setmana Santa. Es tractava d'un familiar proper al matrimoni que no ha pogut superar una llarga malaltia. Lydia i Charly eren coneixedors de la delicada situació d'aquesta persona, però el final ha resultat igual de tràgic.

Res no et prepara davant l'acomiadament d'un ésser estimat i davant el buit que deixa en tot el seu entorn. Per això, Lydia ha afrontat un dur tràngol que ha compartit amb el seu marit en la més estricta intimitat. Aquest cop se suma al que fa poc va viure la col·laboradora després de la mort de la seva sogra i mare de Charly.

Lydia sempre s'ha caracteritzat per ser una dona molt familiar, un aspecte que comparteix amb la seva parella. Tots dos sempre procuren estar envoltats del seu cercle més proper, però el pas del temps i les adversitats van reduint el seu entorn. Malgrat això, Lozano troba en la feina la seva major motivació per superar els moments més complicats.

La vida posa a prova Lydia Lozano i Charly

Al cop per la mort del familiar de Lydia i Charly se li ha sumat un nou contratemps a la col·laboradora. Aquest dimarts estava programat l'estrena de La familia de la tele, el nou espai d'entreteniment de TVE. No obstant això, la mort del Papa Francesc ha fet malbé tota la programació, posposant el nou programa vespertí de l'ens públic.

Es rumoreja que no serà fins al pròxim dilluns 28 d'abril quan María Patiño i companyia estrenaran el format. Mentrestant, Lydia continuarà participant a Mañaneros a l'espera de reunir-se amb els que van ser els seus companys a Mediaset.

Després de la cancel·lació de Sálvame a Lydia no li ha faltat feina. La seva passió per la televisió li ofereix grans satisfaccions i suposa per a ella la seva major font de distracció. Si bé la seva etapa a Telecinco va ser especialment complicada, ara s'obre una nova vida per a Lozano.

Aquest 2025 farà just un any que Charly va patir uns greus problemes de salut. La mateixa Lydia va ser qui va confirmar que el seu marit havia hagut de ser intervingut. Per fortuna tot va quedar en un ensurt i la salut de l'arquitecte va millorar “favorablement”.

“La que realment està fastiguejada de l'esquena soc jo”, va explicar deixant clar qui dels dos està pitjor. Sigui com sigui, el cert és que el matrimoni ha afrontat durs moments que han sabut superar junts. Lydia i Charly fan un tàndem perfecte capaç de seguir endavant fins i tot quan tot està en contra seva.