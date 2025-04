Víctor Sandoval fa saltar les alarmes amb el que ha destapat sobre Marta Riesco

Víctor Sandoval ha desvelat una informació sobre Marta Riesco mesos després de la monumental baralla que ambdós van protagonitzar al plató de Ni que fuéramos. El col·laborador, un dels fitxatges de La familia de la tele, ha deixat clar com es pren tornar a coincidir amb l'ex d'Antonio David Flores. "Amb tots els col·laboradors que hi ha m'agradaria fer coses", anunciava, donant a entendre que es referia també a la periodista madrilenya.

"M'agradaria estar al plató cada dia", explicava sobre el seu desig de posar-se davant de la càmera el màxim de minuts possible. Preguntat per què sent en compartir programa amb Marta Riesco, Sandoval era del més sincer. "Som una família i Marta Riesco és l'última a incorporar-se", començava referint-se a la que va ser reportera de El Programa de Ana Rosa.

I afegia: "Hi haurà coses que ens diguem que agradin a la gent i altres que no", admetia el tertulià. Una resposta davant la qual Marta Riesco, que havia escoltat de lluny el comentari del seu company, reaccionava: "M'ho prenc amb humor!".

Víctor Sandoval adverteix de com està la seva relació amb Marta Riesco

Sandoval, avançant que no es quedarà callat, replicava: "Algunes coses se les pren amb humor, altres, no". I advertia novament: "No tinc res a solucionar amb ella. Tanques la porta i ja està, la tanques", sentenciava.

Sobre el retrobament, el que va ser col·laborador de Sálvame tornava de nou al seu discurs. "Quan tu et baralles l'endemà amb el teu pare, què passa? Doncs res, com si no hagués passat res".

Sandoval posava com a exemple les situacions que es viuen diàriament en altres àmbits. "Tu et disculpes davant el teu cap, davant una persona que no és de la teva família, però si és la teva família i la lies... Doncs l'endemà et veus i et fas un petó".

Tota una declaració d'intencions amb la qual el col·laborador deixa clar quina serà la seva postura davant les càmeres. Cal recordar que Víctor i Marta van mostrar el seu desig de participar junts al Benidorm Fest 2025. Després d'escenificar alguna que altra desavinença, finalment van descartar seguir endavant amb el citat projecte.

Marta Riesco va protagonitzar juntament amb Víctor Sandoval un fort enfrontament

El que va venir a continuació, una tarda de novembre, va marcar un abans i un després en la seva relació. Marta Riesco va acusar Sandoval de no saber cantar. Una afirmació que va provocar una reacció desproporcionada en el tertulià.

"Per dones com tu, els homes tenen problemes!", va soltar el madrileny. Un comentari del qual després es va disculpar deixant en evidència la distància que hi havia amb la seva companya.

Només queda esperar per veure com es desenvolupen ambdós col·laboradors en el nou espai de la cadena pública. L'un i l'altra tenen per davant l'oportunitat de demostrar si les seves diferències són o no cosa del passat.