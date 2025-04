Confirmada la notícia del rei Joan Carles I que posarà molt nerviós Felip VI

El rei Felip VI ha vist confirmada una notícia de Joan Carles I que li causarà un gran disgust: l'emèrit planeja viatjar a Espanya. Després de la cancel·lació del seu viatge a Sanxenxo el passat mes de març, Joan Carles té pensat viatjar a Galícia després de Setmana Santa. Aquesta última hora posa molt nerviós l'actual rei, conscient del gran enrenou que causarà el retorn del seu pare.

Serà la primera vegada que es vegi l'exmonarca després de la polèmica de Bárbara Rey i també després de la demanda a Miguel Ángel Revilla. Dos fronts oberts que situaran Joan Carles en el focus mediàtic i, amb això, la Família Reial en el seu moment més delicat. Recordem que les fotos de Leonor en biquini no van asseure bé a la Zarzuela i els ànims estan molt caldejats al palau.

Joan Carles I posa contra les cordes el rei Felip VI

Joan Carles I torna a situar el rei Felip VI en una complicada situació. Enmig de les recents polèmiques amb Leonor, una última hora de l'emèrit sacseja l'estabilitat de Casa Reial. L'últim que necessita en aquests moments la Família Reial és més exposició mediàtica, però Joan Carles es nega a contribuir a la calma.

La notícia que s'acaba de confirmar del pare de Felip és que aquest planeja viatjar a Sanxenxo després de Setmana Santa. Després de la cancel·lació del seu viatge a Galícia al març, la possibilitat d'un nou desplaçament del rei emèrit després de Setmana Santa genera interès. Sobretot perquè serà la primera vegada que se'l vegi després de l'escàndol amb Bárbara Rey i la demanda a Miguel Ángel Revilla.

Demanda sobre la qual, cal assenyalar, la Casa Reial ha guardat silenci i ha optat per no posicionar-se deixant sol Joan Carles. Els ànims estan caldejats al palau després de les fotos de Leonor en biquini i el que menys necessiten és acaparar més titulars. D'aquí que la possibilitat que Joan Carles torni a Espanya posa molt nerviós Felip, conscient de tot el que això significa.

El rei emèrit havia planificat una visita al març, però un imprevist de salut va obligar a cancel·lar-la. Malgrat aquest contratemps, els rumors sobre la seva possible presència a la localitat gallega ressorgeixen amb força després de la Setmana Santa.

Joan Carles I planeja viatjar a Espanya en el pitjor moment per al rei Felip VI

El viatge cancel·lat al març va deixar una sensació amarga en Joan Carles I. Com a entusiasta de les regates, veure cancel·lada la seva participació li va causar un gran disgust. Ara té l'oportunitat de rescabalar-se i de tornar a reunir-se amb el seu cercle més proper.

Sanxenxo és el lloc on Joan Carles I sol reunir-se amb amics i coneguts, i on gaudeix de la tranquil·litat del mar. No obstant això, mentre ell gaudeix del seu temps lliure, la seva presència a Espanya situa la Família Reial en el focus mediàtic. Una cosa que, justament ara, no li ve gens bé a la institució a no ser que sigui per cobrir actes oficials.

El rei Felip busca evitar qualsevol mena de polèmica o controvèrsia que pugui afectar la imatge de la monarquia. No obstant això, d'un temps ençà el seu pare no li ho està posant gens fàcil, ni tan sols exiliat a Abu Dhabi.

L'impacte mediàtic d'un nou viatge de Joan Carles I a Sanxenxo seria inevitable. Qualsevol moviment del rei emèrit atrau l'atenció de la premsa, sobretot si es produeix enmig de la polèmica. Com és el cas després de sortir a la llum la demanda que li ha interposat a l'expresident de Cantàbria per vulnerar el seu honor.

Caldrà esperar a després de Setmana Santa per veure si aquest viatge de Joan Carles s'acaba materialitzant. El que està clar és que el rei Felip no propiciarà una trobada amb el seu pare.