L'última confessió de Lourdes Ornelas sobre Camilo Blanes: 'Ho faria qualsevol'

Lourdes Ornelas no està disposada a rendir-se per una situació que sembla ja insostenible. La que va ser parella del cantant Camilo Sesto porta anys fent esforços perquè el fill de tots dos surti de l'espiral en què es troba atrapat. Tot i que per ara no sembla que sigui fàcil reconduir la situació, la mexicana admet que seguirà insistint: "És el que faria qualsevol", admetia davant dels mitjans Ornelas.

La preocupació sobre com es troba el fill del desaparegut artista alcoià segueix en augment des que es va saber que havia entrat en aquest túnel de difícil retorn. Lourdes Ornelas, la seva mare, porta temps denunciant que el seu fill és manipulat per males influències que s'aprofiten d'ell.

"Estic desesperada, molt preocupada per la vida de Camilo", reconeixia fa algun temps. A més, revelava algunes dades de la personalitat del seu fill justificant el perquè de la seva actitud. "Ell no és dolent, té una malaltia, com tenen moltes persones al món, que és l'addicció", va assegurar.

Lourdes Ornelas aclareix alguna cosa relacionada amb la postura que manté cap al seu fill

Ja aleshores es va referir a les persones que freqüenten la casa en què viu el seu fill. "És inhumà el que estan fent amb Camilo, inhumà com li roben, com li treuen. M'he fet experta a treure borratxos i drogoaddictes", admetia.

Ornelas va assegurar que fins al domicili del seu fill acudeixen "els pitjors de Torrelodones". Segons ella, són persones que li porten "bosses de droga". I matisava: "Estem parlant de delictes contra la salut".

La mare de Camilo Blanes explicava que el seu fill "no és que estigui malalt, és que està vulnerable total". Una situació d'indefensió davant la qual els qui estan al seu costat "poden fer amb ell el que vulguin".

El fill de Camilo Sesto, que ara es fa dir Sheila Devil, puja sovint al seu perfil imatges que mostren el deteriorament físic que tant preocupa la seva mare. A més, a través de les citades fotografies, és possible comprovar l'estat lamentable en què es troba la casa que va heretar del seu pare.

Camilo Blanes està envoltat de males companyies, segons la seva mare

Cal recordar que després de la mort de l'artista, Blanes es va convertir en l'hereu universal del seu patrimoni. Ell es va quedar amb les seves propietats i amb els seus Drets d'Autor i des de llavors no ha deixat d'ocupar titulars preocupants.

Lourdes Ornelas, malgrat la complicada situació, no perd l'esperança que el seu fill es recuperi i ingressi en un centre de desintoxicació.

Fa pocs dies, la mexicana donava l'última hora sobre el seu fill: "Està bé, més tranquil. Millor, gràcies a Déu, a poc a poc". Unes paraules que fan pensar que, si bé la situació és delicada, Ornelas segueix centrada a ajudar el seu únic fill.