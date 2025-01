Problemes per a Camilo Blanes: tot el que va heretar de Camilo Sesto corre perill

Camilo Blanes, el fill que Camilo Sesto va tenir fruit de la seva relació amb Lourdes Ornelas, torna a tenir problemes. El 2021, David Guerra es va presentar davant els mitjans de comunicació com el suposat fill secret del cantant. En cas de confirmar-se que el seu pare és l'artista difunt, Camilo Blanes es veuria obligat a compartir l'herència amb el seu suposat germà.

Ja fa cinc anys que l'autor d'Algo de mí ens va deixar. Des de llavors el seu fill es va instal·lar a la casa que l'artista va adquirir a la localitat madrilenya de Torrelodones. Un espaiós habitatge de 450 metres quadrats distribuïts en tres plantes i que a més compta amb un enorme jardí amb piscina.

No obstant això, l'aparició del presumpte fill de l'artista fa pensar que el patrimoni que Camilo Blanes va heretar del seu pare podria haver-se de repartir. David Guerra concedia declaracions en exclusiva al Viva la vida, on va explicar que tenia 36 anys, treballava com a taxista.

Camilo Blanes podria veure's obligat a repartir l'herència del seu pare

Aquest home podria haver nascut fruit d'una fugaç relació de Camilo Sesto amb Loli, una admiradora alacantina que l'artista hauria conegut durant un concert el 1983. Pel que sembla van tenir una primera trobada a Xàbia i haurien mantingut una relació que va durar poc més d'un any.

Lourdes Ornelas, mare de Camilo Blanes, es va manifestar sobre l'aparició del suposat germanastre del seu fill. "Aquest noi i la seva mare poden fer el que vulguin, anar a programes de televisió, el que els vingui de gust. És una rotunda mentida...", sentenciava.

A més, va deixar clar que de ser cert Camilo Sesto l'hauria reconegut. "No plantejaria problemes per fer-se les proves de paternitat. Ell no era un lligón, tenia totes les dones que volia i no s'embolicava amb cap", tancava la mexicana.

El cert és que la semblança física entre David Guerra i Camilo Sesto és innegable. Una similitud que també mostra amb Camilo Blanes. Tots dos comparteixen trets com els ulls blaus i una peculiar forma ovalada de la cara.

David Guerra no descarta rebre la part de l'herència que li correspongui

Avui dia Guerra es planteja posar una demanda de paternitat per demostrar que el seu pare biològic és el cantant. "La meva mare em va dir que Camilo Sesto era el meu pare, mai em mentiria en un tema tan seriós, la crec al cent per cent, estic completament segur...", afirmava el taxista.

Amb tot, el suposat fill de l'artista reconeix que per a ell el més important "és poder portar els cognoms que em corresponen". Tampoc tanca la porta a rebre el que considera que és seu. "Si em correspon també alguns diners, lògicament, és una cosa temptadora".

Tot i així, David Guerra destaca que la seva intenció és que la seva mare recuperi la dignitat i callar a tots els que no van creure la seva història.