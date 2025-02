Marta Peñate li deixa les coses clares a Tony Spina: 'Ara tindràs dos fills'

Marta Peñate ha tornat a les seves xarxes socials amb una nova i reveladora publicació. En ella, la influencer no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de deixar-li les coses molt clares a la seva parella, Tony Spina: "Ara tindràs dos fills".

No hi ha cap dubte que els últims mesos han estat especialment durs per a aquesta mediàtica parella, i tot arran de no poder fer realitat un dels seus majors somnis.

Tal com han assegurat en més d'una ocasió Marta Peñate i Tony Spina, el que més desitgen és tenir un fill junts. No obstant això, i encara que fins ara han tingut diversos problemes per quedar-se embarassats, ambdós han confirmat que no pensen tirar la tovallola.

Ara, i mentre es fa realitat el seu somni, la influencer ha acudit al seu perfil d'Instagram per compartir amb els seus seguidors una molt bona notícia: la seva família s'amplia.

A través d'una publicació en aquesta xarxa social, Marta Peñate ha assegurat que "encara no tenim fills" i que "per al pròxim intent queden uns cinc mesos". No obstant això, no ha pogut ocultar la seva felicitat en assabentar-se que, a partir de març, seran un més a la seva llar.

"No sabeu com de feliç estic, ampliem la família.[...]Ja coneixeu a Holly, que és el gos de la mare de Tony. Doncs un familiar llunyà de Holly ha tingut cries i ens en regalaran una".

Marta Peñate li deixa les coses clares a Tony Spina a les xarxes socials

A través de les històries del seu perfil d'Instagram, Marta Peñate ha compartit una foto de diversos cadellets. Imatge que ha publicat per anunciar que, a partir de març, seran un més a la família.

Tal com ha explicat, la gosseta d'un cosí de Tony Spina ha tingut cadells i ha decidit regalar-los-en un. Notícia que ha revelat en aquesta publicació.

"Us presento a Pupi... És femella, però es diu Pepi. Me la porta el cosí de la mare de Tony a finals de març. No sabeu com de feliç soc", ha assegurat Marta Peñate, juntament amb un cor vermell i diversos emojis que representen el riure.

A més, la periodista i creadora de continguts ha aprofitat l'ocasió per deixar-li les coses molt clares a la seva actual parella sentimental. I és que, segons li ha advertit entre rialles, "ara tindràs dos fills, la gosseta i jo". Almenys, fins a l'esperada arribada del seu nadó.

D'altra banda, Marta Peñate no ha tingut cap problema a revelar en quin punt es troba el seu tractament per quedar-se embarassada. "Em van punxar una cosa que es diu Metrotexat per expulsar l'embrió mal implantat".

"Perquè sapigueu què és, és com una petita dosi de quimioteràpia, o sigui que és una cosa forta el medicament. Per prevenció de possibles malformacions en el nadó, si em quedo embarassada, em van dir que he d'esperar de 5 a 6 mesos".