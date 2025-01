L'autèntic estat de Lourdes Ornelas, mare de Camilo Blanes: 'L'he vista molt...'

Lourdes Ornelas segueix pendent de l'estat del seu fill Camilo Blanes. La que va ser parella del cantant Camilo Sesto explicava a Leticia Requejo, col·laboradora de TardeAR, com se sent en veure les imatges que el seu fill publica a les xarxes. "L'he vista molt preocupada", reconeixia la citada tertuliana de Telecinco.

Requejo, a més, explicava que la mexicana està "desesperada amb la situació i que no sap què fer". La mare de Camilo Blanes es troba desbordada per una situació que està fora del seu abast.

"No sap absolutament res d'ella", afegia la periodista, que es mostrava impressionada per les paraules d'Ornelas. "M'han deixat amb mal cos", reconeixia a continuació.

Lourdes Ornelas està preocupada per la situació que travessa el seu fill des de fa temps

Lourdes sempre s'ha mostrat disposada a ajudar el seu fill, qui des de fa algun temps va anunciar que volia ser coneguda com a Sheila Devil. Tanmateix, i malgrat la seva predisposició, la mexicana no ha tingut oportunitat d'acostar-se a Camilo.

Tot i això, Ornelas no perd l'esperança que el seu fill es recuperi i deixi per fi l'espiral d'autodestrucció en què està immers des de fa diversos anys.

La mort de Camilo Sesto el 2019 va afectar de ple el seu fill i va fer que empitjorés la seva addicció a les drogues. Un estil de vida gens saludable que ell mateix deixa palès en les publicacions que puja al seu perfil de xarxes.

Segons Lourdes Ornelas part del problema del seu fill són les seves "amistats". La mexicana qualifica d'"inhumà" el que estan fent amb Camilo. "Com li roben i com li treuen els diners (...) M'he fet experta a treure borratxos i drogoaddictes", afirmava fa uns mesos sobre les persones que envolten Blanes.

Segons ella, la situació del seu fill és "terrible" i a més "està en mans d'un camell que li subministra drogues".

Lourdes Ornelas desitja que el seu fill surti de l'espiral d'addiccions en què està immers

La mare de Blanes ha denunciat públicament en no poques ocasions que ja no pot més: "Estem parlant de delictes contra la salut. Ja no és que Camilo estigui malalt, és que està vulnerable total. És com un nen, i poden fer amb ell el que vulguin", sentenciava sobre l'estat del seu fill.

Avui dia les imatges més recents de Camilo no són gens esperançadores. El dia de Reis, Sheila Devil, com ara es fa dir, apareixia físicament molt deteriorat i amb una ampolla d'alcohol a la mà.

Allunyada del seu únic fill des de fa temps, Lourdes Ornelas el que vol és que aquest accedeixi a ingressar en un centre de desintoxicació on tractin les seves addiccions. Un desig que, almenys per ara, sembla poc probable que es materialitzi.