Gerro d'aigua freda a 'Com si fos ahir': Alicia González Laá acaba a l'hospital

El nou episodi de Com si fos ahir deixarà a l'audiència amb el cor en un puny, ja que els personatges breguen amb complicades decisions. En aquesta ocasió, l'Eva, interpretada per Alicia González Laá, és la que es veu arrossegada per un fet que la porta a l'hospital.

Si alguna cosa ens ha ensenyat Com si fos ahir és que la vida pot fer girs quan menys ho esperem. Just quan sembla que les aigües es calmen, arriba una nova sacsejada que ho canvia tot. I en el capítol d'avui, la protagonista és l'Eva.

Alicia González Laá acaba a l'hospital

D'aquesta manera, la dona no aconsegueix deslliurar-se d'en Lluís. Perquè sí, l'home continua insistint, i encara que ella intenta esquivar-lo, una trucada ho canvia tot. I no una qualsevol: en Lluís la contacta des de l'hospital després d'haver tingut un accident mentre intentava tallar fusta.

Davant d'aquesta situació, l'Eva no pot evitar anar a veure'l, cosa que obre un nou front en la seva complicada relació. Sigui com sigui, haurem d'esperar a veure l'entrega d'avui per aclarir els dubtes sobre com avança la relació entre ambdós.

El Joel vol ajudar la Isabel

Però no només l'Eva està en una cruïlla. La Isabel ha trobat una nova feina nocturna, cosa que podria ajudar amb l'economia familiar, però també genera incertesa en el seu entorn. Mentrestant, en Joel, decidit a aportar a casa, vol trobar feina.

Tanmateix, la seva mare li ho prohibeix. La negativa li pesa i la sensació d'estar sol comença a fer-se evident en la seva mirada. En un altre punt de la història, la Gina no pot evitar entristir-se, han passat dies i no sap res de l'Àlvar, i la incertesa la consumeix.

D'altra banda, la preocupació també arriba a la Lídia, qui va confiar en el Llibert i li va deixar diners. Tanmateix, no ha tornat a saber res d'ell. La falta de notícies la inquieta, i es pregunta si ha comès un error en confiar en ell.

L'Eva, al centre de la tempesta

Encara que totes les trames avancen, és l'Eva qui està a l'epicentre de la tensió. En Lluís no sembla disposat a allunyar-se i, encara que ella intenta marcar distància, el destí continua posant-los en el mateix camí.

La pregunta és: Serà capaç de deixar-lo enrere o, al contrari, aquesta proximitat farà que les coses es compliquin encara més? Les respostes arribaran en un capítol ple d'emocions, dubtes i decisions difícils a Com si fos ahir.