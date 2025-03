Sorpresa: destapen per fi què va fer la reina Sofia als Estats Units fa anys

La formació naval de Leonor en Elcano la portarà a visitar nombrosos països. L'últim d'ells serà els Estats Units, del qual la seva àvia, la reina Sofia, guarda un amarg record. Quan falten tres mesos per a l'arribada de l'hereva al país de Trump, acaba de sortir el gran secret de la reina emèrita.

El que va fer la reina Sofia als Estats Units fa anys va ser caure de bocaterrosa davant els peus del president Clinton. Aquest i Hillary esperaven rebre-la a les portes de la Casa Blanca, però Sofia no va arribar a saludar-los. El seu vestit li va jugar una mala passada i, davant la mirada de centenars de mitjans, va protagonitzar un moment del més vergonyós.

La reina Sofia i el seu amarg moment als Estats Units

La reina Sofia ha mantingut una relació propera amb els Estats Units al llarg de la seva vida. Allà va fer escala durant la seva lluna de mel i anys més tard tornaria per visitar Felip durant la seva formació militar. No obstant això, justament aquest any, quan Leonor es troba en Elcano, es compleixen 25 anys del moment més vergonyós de Sofia a Amèrica.

Amb motiu de l'arribada de l'hereva a Nova York, s'ha destapat el que va fer la reina Sofia fa anys als Estats Units. Durant una visita oficial als anys 90, l'emèrita va visitar la Casa Blanca habitada llavors per Bill Clinton i Hillary. Sofia va ser rebuda amb tots els honors, però en el moment de la benvinguda, va ensopegar a les escales i va caure als peus del president.

El vestit que portava per a la recepció li va jugar una mala passada i va trepitjar el baix just quan es disposava a pujar els graons. En els segons previs a la caiguda, Joan Carles i Clinton van intentar “agafar la reina al vol”, sense aconseguir-ho. Com a conseqüència, la reina Sofia va anar a parar a terra davant la impertèrrita mirada de la Primera Dama, qui no es va immutar.

El moment va ser captat per les càmeres dels mitjans de comunicació, que immediatament van començar a difondre la notícia. Les imatges de la caiguda ràpidament es van viralitzar a tot el món, convertint la seva visita en un mal record que avui veu la llum. Malgrat el descuit de l'incident, la reina Sofia va mantenir la seva compostura i va continuar amb la reunió com si res hagués succeït.

La reina Sofia tornarà als Estats Units

L'incident no va ser motiu d'escàndol ni de burla, però sí que va suposar un moment vergonyós per a la reina Sofia. Bill Clinton va mostrar gran preocupació per la salut de Sofia i es va acostar per assegurar-se que estava bé, però aquesta es va recompondre ràpidament.

25 anys després d'aquest moment, s'espera que Sofia torni als Estats Units coincidint amb l'arribada de Leonor. La Casa Reial ja ha planejat el viatge de l'emèrita a Nova York, i àvia i neta podrien aparèixer juntes en algun esdeveniment oficial.

El que es desconeix és si algun mandatari de la Casa Blanca assistirà a l'arribada d'Elcano al port de la ciutat. Fins i tot podria tractar-se del mateix Donald Trump l'encarregat de donar la benvinguda a la princesa Leonor. Cal assenyalar que Leonor, en quant trepitja terra, és la representant de la monarquia espanyola amb tot el protocol que això comporta.

Sens dubte, la trobada amb Trump seria un moment molt incòmode per a l'hereva, arran de les polèmiques decisions polítiques del president americà. Aquest podria aprofitar la visita per enviar un missatge clar a Europa enmig de les confrontacions que guarda amb la Unió. Sigui com sigui, caldrà esperar al mes de juny per presenciar aquest moment i el retrobament entre Leonor i la reina Sofia.