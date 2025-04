Màxima preocupació: així es troba Isabel Preysler després de perdre Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler ha reaccionat amb profund dolor davant la mort de Mario Vargas Llosa, la seva última parella amb qui va compartir una relació durant diversos anys. Encara que el seu vincle sentimental va acabar el 2022, la notícia de la seva defunció li ha causat un gran impacte emocional. "Està en xoc", afirma l'entorn de la socialité molt preocupat per com l'ha afectat la notícia.

Les mateixes fonts expliquen que no ha volgut fer declaracions públiques sobre el que ha passat i que prefereix portar el seu dol en privat. La relació entre Isabel i Mario va ser intensa i mediàtica, però també va estar marcada per diferències personals i familiars. Malgrat la separació, va mantenir una postura respectuosa cap a l'escriptor i el seu llegat literari, que ara s'ha reflectit en el seu dolor.

Així es troba Isabel Preysler després de la mort de Mario Vargas Llosa

Després de la inesperada notícia de la defunció de Mario Vargas Llosa, comencen a conèixer-se les primeres reaccions a la notícia. Els seus seguidors estan consternats per la pèrdua, però totes les mirades s'han dirigit a Isabel Preysler. Ella va ser la seva última parella sentimental abans de tornar als braços de Patricia després de la ruptura.

La separació es va produir fa tres anys i, encara que aquesta no va ser molt amistosa, la defunció de Vargas Llosa ha impactat en Isabel. Tal com expliquen persones properes a la socialité, la primera reacció va ser d'incredulitat i tristesa. Confirmen que Isabel es troba en estat de "xoc" i que la situació en què es troba preocupa a tothom.

Després de la seva ruptura, Isabel va expressar en entrevistes que havia "canviat de llibre", referint-se a la seva vida sentimental. No obstant això, l'admiració i el respecte de Preysler cap a Vargas Llosa van perdurar en el temps. La notícia de la mort de l'escriptor ha revifat records i emocions en Isabel, qui, segons afins, se sent trista i reflexiva.

"Encara que feia més de dos anys sense relació s'ha entristit molt amb la pèrdua, no s'ho esperava", van revelar a TardeAR. La família ja va expressar que no hi hauria cap acte públic i que acomiadarien el Premi Nobel en la intimitat. Com era d'esperar, Isabel no ha fet acte de presència optant per donar-li l'últim adeu des de la distància.

Isabel Preysler no s'esperava la mort de Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler no és la primera vegada que perd una de les seves parelles. Abans que Vargas Llosa, Isabel va haver d'acomiadar-se de Miguel Boyer i Carlos Falcó. De totes les parelles més importants en la vida de la socialité només Julio Iglesias continua amb vida.

Malgrat saber què significa perdre un ésser estimat, la mort de l'escriptor peruà ha estat rebuda per Isabel amb molt de dolor. Expliquen els seus afins que no s'ho esperava, ja que desconeixia que la salut de Mario estigués tan deteriorada. Per això l'impacte ha estat molt més gran que amb les seves anteriors relacions.

Encara que no ha emès comentaris públics, el seu entorn assegura que està travessant aquest moment amb la mateixa dignitat i discreció que la caracteritzen. En el moment de conèixer la notícia, es trobava preparant una reunió familiar amb Tamara i Julio José. "S'ha assabentat per una persona que li ha trucat i s'ha quedat en xoc", expliquen.

Després de la trucada va apagar el seu telèfon mòbil i va optar per recloure's a casa seva i no fer cap declaració pública. Es manté envoltada de l'afecte de la seva família i amics propers, que la recolzen en aquest tràngol. Sobretot, aquells que, com Tamara, van compartir temps amb Mario Vargas Llosa.

La mort de Mario marca un abans i un després, no només per a Isabel Preysler, sinó per al món de les lletres i la cultura.