Tothom al·lucina amb el que Diego Arrabal ha descobert sobre Kiko Hernández

Diego Arrabal va ser col·laborador durant anys de diferents espais de Telecinco fins que el 2022 va resultar acomiadat. Des de llavors, el periodista va aconseguir fer-se un lloc com a creador de contingut mitjançant un canal de YouTube des del qual es fa ressò de les notícies de l'actualitat rosa. En un dels seus vídeos més recents, el de Marbella ataca directament Kiko Hernández, a qui estarien a punt d'enviar "al carrer".

Arrabal comentava una recent informació que apunta que el col·laborador de Ni que fuéramos no estarà en el nou projecte de Televisió Espanyola que s'estrenarà d'aquí a unes setmanes. Un nou espai en el qual sí comptaran amb les seves companyes des de fa anys, Belén Esteban i María Patiño.

Diego Arrabal avança el que succeirà amb Kiko Hernández en poques setmanes

Si bé no hi ha res per ara confirmat, el youtuber no ha trigat a celebrar la notícia. "Al pu** carrer", deixava anar el paparazzi sobre la situació que espera al marit de Fran Antón.

"Ho té no negre, el següent. Televisió Espanyola ho té molt clar i no vol Kiko Hernández", insistia Arrabal sobre els plans de la cadena pública. Mentre Arrabal repetia que el col·laborador es quedarà fora del nou espai, a més deixava clar que, segons ell, aquest nou programa "rebentarà".

Televisió Espanyola ja ha anat donant alguns detalls de l'espai que durarà dues hores i s'emetrà en directe de dilluns a divendres. Entre els col·laboradors que participin a La familia de la tele sonen noms com, entre altres, el de Lydia Lozano, Javi de Hoyos, Kiko Matamoros o Marta Riesco. Si bé no s'ha tancat la llista definitiva, és segur que Belén Esteban aparegui com una de les col·laboradores estrella amb un paper destacat.

El nou programa apostarà per una barreja d'entreteniment, actualitat i humor. Es tractaran temes del cor, però també assumptes d'interès general, amb una clara intenció d'oferir un espai de companyia a l'audiència.

Va ser el passat mes de maig quan Kiko Hernández va tornar a la televisió després de la cancel·lació de Sálvame. En la seva presentació en el nou espai de Canal Quickie María Patiño va voler saber per què el madrileny havia dubtat si incorporar-se al programa.

Kiko Hernández podria no formar part del nou projecte de Televisió Espanyola

"Per què ha costat tant que vinguis?", preguntava la presentadora. "Dues setmanes", es defensava Hernández. I va afegir: "Primer vaig dir 'no', després vaig dir 'sí'... I hi va haver un moment que vaig dir 'vaig cap allà'", sentenciava.

A continuació, el marit de Fran Antón reconeixia que per a ell el més gratificant del nou projecte era poder treballar "sense censura". "Quan entràvem allà, en la que anomeneu la cadena de davant, calia llegir un protocol de tot el que no es podia parlar. Era impossible treballar amb llibertat", explicava sobre el seu pas per Telecinco.

Caldrà esperar al pròxim 22 d'abril per veure si finalment Diego Arrabal té raó i Kiko Hernández es queda fora d'aquest nou i prometedor projecte. Una notícia, que en cas de confirmar-se, suposaria una nova etapa en la carrera del que va ser participant de Gran Hermano com a tertulià.