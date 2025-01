María Patiño deixa KO a Kiko Hernández en desvelar el seu últim problema: 'Ajudeu-me'

La presentadora María Patiño ha deixat a tots els seus companys sense paraules durant el seu programa Ni que fuéramos. Enmig d'una conversa quotidiana, la periodista ha confessat el gran problema que ha viscut recentment mentre intentava protegir la seva gossa Beige. I és que María Patiño ha deixat KO a Kiko Hernández després de confessar què li ha ocorregut després de confessar que va haver de cridar: "Ajudeu-me".

Tot va començar quan María Patiño, després d'aixecar-se i caminar de manera inusual, el seu company, Kiko Hernández, no va poder evitar preguntar: "Què et passa, María? Per què camines així?".

Davant la curiositat de Kiko i la sorpresa de l'equip, María Patiño va decidir compartir el que va passar. "Ahir vaig tenir un problema amb un gos gran que va voler atacar la meva gossa, em vaig ficar al mig. Al gos el vaig agafar de la cua perquè no ataqués a la Beige", ha explicat.

María Patiño deixa KO a Kiko Hernández després de revelar el seu últim problema

La situació, segons ha narrat la presentadora, va ser caòtica. "El gos anava sense morrió. La senyora que el passejava era gran i no el podia controlar", ha confessat María Patiño.

"El gos se li escapa, la Beige s'espanta, es treu el collar de l'ensurt i surt corrent. No se'm va ocórrer una altra cosa que agafar el gos de la cua i llavors em va arrossegar per la vorera del meu carrer", ha detallat María amb evident emoció.

María, qui va viure moments de gran tensió, ha confessat que va haver de demanar ajuda desesperadament. "Vaig començar a cridar: 'Ajudeu-me! Necessito ajuda!'. Va ser un noi qui va venir i em va salvar", ha assegurat, visiblement afectada.

María Patiño li confessa a Kiko Hernández que va haver de trucar a la policia

La periodista també ha compartit que, després de l'incident, va contactar amb la policia. "Vaig trucar a la policia, però no vaig arribar a denunciar. M'he assessorat, tinc un cop, encara que no vull que li treguin el gos a la senyora", ha explicat María.

"Això sí, crec que hauria de portar morrió", ha afegit, mostrant la seva preocupació tant per la seva seguretat com per la de l'animal.

El relat ha deixat a tots al plató impactats, especialment a Kiko Hernández, qui no ha dubtat a aixecar-se del seu seient per comprovar si la seva companya estava bé.

El moment, carregat d'emoció i tensió, ha generat una onada de comentaris a les xarxes socials. Molts espectadors han aplaudit la valentia de María Patiño, mentre altres han destacat la importància de la responsabilitat en la cura d'animals.

Sens dubte, aquesta confessió ha marcat un abans i un després en el programa, deixant clar que la seguretat de la Beige és una prioritat absoluta per a María Patiño.