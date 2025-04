Gir de 180° amb el detall que el rei Felip ha tingut per la mort del Papa Francesc

El rei Felip ha mostrat el seu gran pesar després de la mort del papa Francesc el passat dilluns 21 d'abril. Dels nombrosos missatges que s'han succeït després del traspàs del pontífex, el comunicat de Casa Reial ha cridat l'atenció. El motiu és que Felip ha tingut el detall d'incloure en les seves condolences a tota la Família Reial.

“La Reina i tota la Família Reial s'uneixen a mi per traslladar a tota l'Església Catòlica, el nostre condol i el nostre afecte”, assenyala. Així, el rei Felip parla en nom de les seves filles i dels seus pares, traslladant el pesar d'aquests davant la mort del papa Francesc.

El rei Felip envia un comunicat per la mort del papa Francesc

Després de la trista notícia del traspàs del papa Francesc, el món sencer s'ha unit en un sentiment de pèrdua i respecte. El rei Felip, com a cap d'Estat espanyol, ha mostrat les seves condolences de manera pública i oficial mitjançant un comunicat.

En ell, ha tingut el detall d'incloure a tota la Família Reial traslladant així el sentiment de pesar per la mort del pontífex. “La Reina i tota la Família Reial s'uneixen a mi per traslladar a tota l'Església Catòlica, el nostre condol i el nostre afecte”, ha anunciat. Amb aquestes paraules, Felip inclou en el seu missatge a les seves filles i també als seus pares, la reina Sofia i Joan Carles.

El comunicat està signat pel rei Felip i l'absència de la signatura de Letícia ha cridat l'atenció de la majoria. La reina, encara que agnòstica, sempre ha mostrat un gran respecte per l'Església, i, en especial pel papa Francesc. Encara que no va signar el comunicat oficial, la seva absència en la signatura es deu a protocols institucionals que assignen aquesta responsabilitat exclusivament al cap de l'Estat.

Per això, el rei Felip ha tingut a bé incloure en el seu missatge a tota la Família Reial perquè quedi reflectit el sentiment de tota la institució. Qui no estan incloses en el comunicat són les seves germanes, les infantes Elena i Cristina i les seves respectives famílies. Elles no formen part de la Família Reial, per la qual cosa queden fora de les condolences de la Casa Reial.

Cal destacar que aquestes absències no es deuen a res personal, ja que aquest tipus d'actes són exclusivament institucionals.

S'espera que el rei Felip assisteixi al funeral del papa Francesc

La mort del papa Francesc ha deixat un buit significatiu en l'Església Catòlica i en la societat en general. El seu llegat com a líder espiritual i figura pública perdurarà en el temps, així com l'impacte del seu pontificat.

A través del seu comunicat, el rei Felip ha destacat la figura del pontífex i la importància del seu paper en la història. La relació entre la Casa Reial i la Santa Seu sempre ha estat propera i respectuosa. S'espera la presència dels reis en el que serà el primer funeral de Sa Santedat al qual Felip i Letícia assisteixin.

Com a líder espiritual de l'Església Catòlica, seran moltes les personalitats que assisteixin al seu funeral, encara sense data confirmada. S'espera un gran desplaçament de figures públiques rellevants i aquí totes les mirades estan posades en els reis.

Per ara, el rei Felip ja ha traslladat un gest de respecte i condol, incloent-hi a tota la Família Reial. Així, en el seu nom i en el de la resta de la seva família, ha fet arribar l'impacte que ha suposat la mort del papa Francesc. També ha ordenat que les banderes onegin a mitja asta en senyal de dol.