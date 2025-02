Gran impacte amb la decisió de Kim Kardashian amb la seva filla North, de només 11 anys

Kim Kardashian està movent els seus fils per aconseguir que la seva filla arribi molt lluny dins de les xarxes socials. La decisió és que vol que sigui influencer, una cosa que ningú esperava i que recolza Kanye West, pare de la nena. La petita North ja ha començat a destacar a les xarxes, amb milions de seguidors que observen cada pas que fa en la seva carrera emergent.

Kim Kardashian ha donat un gir de 180º a la seva situació familiar i són molts els que estan sorpresos. L'estrella de 44 anys es troba gestionant actualment la carrera de la seva filla North, d'11 anys, però ha adoptat un enfocament diferent al de la seva pròpia mare, Kris Jenner. Tot i això, segueix una estratègia de control i planificació detallada, similar a la que ha portat la família Kardashian-Jenner a l'èxit.

L'empresària -que també té a Saint, de nou anys, Chicago, de set, i Psalm, de cinc, amb el seu exmarit Kanye West- va dir en l'últim episodi de The Kardashians: "Realment no estava planejant ser mare durant, com, altres deu anys". Després, Kim va bromejar sobre l'enfocament que Kris té en els negocis. No obstant això, ha reconegut que, encara que no estava preparada en aquell moment, ara s'ha convertit en una mare entregada i estratega de la carrera de la seva filla.

L'estrella de reality -que va estar casada amb Kanye entre 2014 i 2022- va dir: "Però, endevina què? Aquesta momager no es porta el 10 per cent". Kris, de 69 anys, ha supervisat les carreres dels seus fills i és famosa per emportar-se el deu per cent dels seus guanys. Kim, no obstant això, ha assegurat que el seu interès en la carrera de North és exclusivament pel seu futur i no per un benefici econòmic personal.

Mentrestant, Kim va confessar recentment que se sent "realment en conflicte" amb la floreixent carrera de la seva filla, però no va a frenar. La cofundadora de SKIMS també va admetre que li va agafar desprevinguda el sobtat ascens de North. Encara que ella ha crescut envoltada de càmeres i fama, no esperava que la seva filla assolís notorietat a tan primerenca edat.

Kim Kardashian s'està encarregant de tot

En un altre episodi del seu reality show, va assenyalar: "Abans pensava que estava ocupada. Haver de ser mare de North ara és una bogeria. No estava a la meva llista. No estava al meu cartró de bingo per a aquest any". El 2024, North va protagonitzar el paper del jove Simba en una producció de El Rei Lleó, mentre que també va aparèixer en Talking / Once Again de Kanye. Ara, la gestió de la seva carrera ha pres més temps del que Kim imaginava. La seva participació en esdeveniments de gran escala ha augmentat, i les ofertes de treball per a la petita no paren d'arribar.

Així va indicar: "Si té un rodatge, he d'estar allà tot el dia. És ella o jo". Kim també va admetre que ha lluitat per trobar un equilibri saludable en els últims mesos. Tot i que desitja que North tingui èxit, també vol protegir la seva infància i assegurar-se que gaudeixi la seva infantesa sense les pressions de la fama.

Ella va compartir: "Estic realment en conflicte amb la carrera de la meva filla, així que en parlarem aviat. Vull assegurar-me que tot estigui ben equilibrat. Que totes les experiències laborals estiguin equilibrades amb suficients experiències vitals divertides. Només vull equilibri". Kim ha reiterat que la seva prioritat és que North creixi amb estabilitat emocional, sense que la seva fama interfereixi en la seva felicitat i desenvolupament personal.

Per ara, North continua sorprenent amb el seu carisma i talent natural per a l'espectacle. Amb el suport dels seus pares, la seva presència a les xarxes i a la indústria de l'entreteniment només continuarà creixent. Tot apunta que la filla de Kim Kardashian i Kanye West està destinada a convertir-se en una gran estrella.