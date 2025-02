Silenci a 'GH Dúo' després del que Miguel Frigenti ha confessat sobre Óscar Landa

Uns dies després de ser expulsat de GH Dúo, Miguel Frigenti ha deixat a tots els seguidors del format sense paraules amb l'últim que ha confessat sobre Òscar Landa. A través d'un comunicat emès per les xarxes socials, el periodista ha parlat com mai sobre la seva relació amb el genet.

Durant la seva estada a Guadalix de la Sierra, tots dos concursants van mantenir una amistat molt especial. Tant és així que, fins i tot, s'ha arribat a parlar d'un possible acostament entre ells.

No obstant això, el que menys s'esperava Miguel Frigenti era el que es trobaria fora de les parets de la casa més famosa de la televisió del nostre país. I és que, encara que sempre han mantingut una bona relació, els seguidors i familiars d'Òscar Landa no han parat de carregar contra ell.

Una situació que, segons sembla, ha continuat fins i tot després de la seva sortida de GH Dúo. I tot arran de la decisió que el comunicador ha pres fa tot just unes hores de fer un al·legat a favor de Maica per guanyar el concurs. Un gest que els fans del genet han titllat de traïció.

Per aquest motiu, Miguel Frigenti no s'ho ha pensat gaire a l'hora d'acudir a les xarxes amb un nou i contundent comunicat. A través d'Instagram, el col·laborador de televisió ha donat un cop sobre la taula per denunciar públicament les crítiques i insults que ha rebut en aquest temps.

A més, ha aprofitat l'ocasió per explicar davant de tots els seus seguidors com ha estat la relació entre ell i el seu gran amic, Òscar Landa, dins de la casa de GH Dúo.

Miguel Frigenti sorprèn els fans de GH Dúo amb l'últim que ha dit d'Òscar Landa

Visiblement afectat, Miguel Frigenti ha començat el seu comunicat assegurant que “des de dimarts, ho estic passant força malament”. “No paro de rebre missatges plens d'insults i desqualificatius, anomenant-me traïdor, mala persona…”, ha afegit a continuació.

Després de posar en context a tots els internautes, el comunicador ha aprofitat l'ocasió per fer diverses denúncies públiques i donar algunes explicacions que ell considera pertinents. Entre elles, el motiu pel qual va decidir dedicar el seu al·legat a Maica i no a Òscar Landa:

“Dimarts vaig haver de fer un al·legat a favor d'un concursant i vaig triar Maica perquè és una persona molt especial per a mi, igual que Òscar i Romina.[…]El fet que jo hagi fet una campanya a favor de Maica no vol dir que jo hagi deixat d'estimar Òscar. En absolut”.

Tant és així que Miguel Frigenti ha arribat a assegurar que “no para de recordar-se” d'Òscar Landa: “Estic desitjant entrar per tornar a parlar amb ell, per a mi és superespecial”. Una trobada que es produirà aquesta mateixa nit, durant l'última gala de GH Dúo.

A més, i per si això fos poc, l'exconcursant també ha qüestionat totes aquelles persones que el titllen de traïdor. Moment que ha aprofitat per opinar sobre les crítiques que ha rebut per part de la germana del genet i del seu amic Ruvens:

“Òscar Landa no és responsable del que opini la seva germana o Ruvens. El seu amic Ruvens, en comptes de defensar el seu amic, s'ha dedicat a desqualificar-me”. Finalment, Miguel Frigenti ha estat molt clar a l'hora d'assegurar que ell mai ha volgut perjudicar el concurs d'Òscar Landa.

“Jo a Òscar en cap moment l'he perjudicat dins d'aquest concurs, tot el contrari. Tots dos ens hem potenciat, ens hem afavorit l'un a l'altre. M'ha restat moments de solitud i sempre m'ha posat un somriure”.