Aquesta és la decisió de Sílvia Bel que podria fer un gir de 180° a ‘Com si fos ahir’

Com si fos ahir continua atrapant els espectadors de TV3 amb trames plenes de girs i conflictes emocionals. Els personatges travessen moments de tensió, i això manté totes les trames en un punt àlgid. Cada episodi deixa noves incògnites i desafiaments que afecten les relacions entre ells.

Un dels fronts oberts és la relació entre Marta i Salva, ja que la parella no està passant pel seu millor moment des del trist comiat del Joel. La falta d'entesa ha deixat cicatrius, i ara sorgeix un dilema que pot canviar-ho tot. La Marta comença a replantejar-se el seu futur i la seva decisió podria afectar profundament la seva vida amb el Salva.

Sílvia Bel, que dona vida a la Marta, s'enfronta a una difícil decisió

Marta, interpretada per la Sílvia Bel, es troba en una cruïlla. Després de la marxa del Joel, sent que la seva relació amb el Salva ha canviat. La convivència s'ha tornat complicada, i les emocions estan a flor de pell. Ara, la possibilitat de recuperar el seu antic pis de soltera reobre velles preguntes.

D'una banda, la idea de tornar a casa seva li resulta temptadora. D'altra banda, tem que això signifiqui un distanciament definitiu del Salva. La decisió no és fàcil, i qualsevol pas en fals podria marcar un abans i un després en la seva història.

Itzíar, embolicada en problemes després de la lectura del testament

Mentrestant, la trama de la Itzíar continua generant incertesa. La seva arribada a la vida de la Sílvia i el Francesc sempre va estar envoltada de misteri. Des del primer moment, la xef va donar senyals que el seu retorn a Barcelona no era casual.

El motiu darrere del seu retorn s'ha confirmat: esperava rebre una herència després de la mort de la seva mare. No obstant això, la lectura del testament ha fet un gir inesperat. Un nom desconegut, Aniol, s'ha quedat amb tots els diners.

Davant d'aquesta situació, Itzíar s'enfronta a una nova dificultat. Sense recursos i sense saber com continuar endavant, se li presenta una possibilitat arriscada. Decideix contactar amb l'Aniol per arribar a un acord.

No obstant això, la resposta d'aquest misteriós personatge és encara una incògnita. Mentrestant, la Sílvia i el Francesc no saben com actuar. Tenir la Itzíar a casa pot complicar el seu dia a dia, però tampoc volen deixar-la a la seva sort.

Cèlia, Aloma i Víctor protagonitzen un altre moment de tensió

Fora d'aquests conflictes, la història de Cèlia i Aloma també viu moments de tensió. Tot comença quan l'Aloma perd una oportunitat laboral per culpa del Víctor. La Cèlia, amb la millor intenció, decideix intervenir per ajudar-la.

Però el problema sorgeix quan Víctor no sap valorar el gest. En lloc d'agrair l'esforç, la seva actitud només empitjora la situació. Això deixa en evidència que la relació entre els personatges continua sent fràgil i plena de malentesos.

Amb tot plegat, el capítol d'avui de Com si fos ahir promet emocions fortes. La Marta ha de prendre una decisió que pot redefinir el seu futur. Si decideix tornar al seu antic pis, la seva relació amb el Salva pot trontollar.

D'altra banda, la història de la Itzíar manté la intriga. El seu intent de negociar amb l'Aniol pot portar conseqüències inesperades. I en el cas de l'Aloma, el seu futur professional depèn de si aconsegueix sobreposar-se a la poca traça del Víctor.