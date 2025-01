Comunicat urgent de Suso Álvarez després del que ha passat amb Marieta: ‘T'estimo’

Suso Álvarez ha emès un ràpid i urgent comunicat després de ser testimoni de l'angoixosa preocupació de la seva xicota. Marieta Díaz es troba concursant a GH Dúo i ahir a la nit va exposar la seva por que el col·laborador s'oblidi d'ella. “T'estimo”, ha estat la contundent resposta que Suso ha donat a les paraules de la seva parella.

Amb aquest missatge, l'influencer ha esvaït tots els dubtes sobre els seus sentiments reals cap a la valenciana. Suso s'ha convertit en el millor defensor de la seva parella i ha demostrat que confia plenament en ella.

Suso Álvarez emet un comunicat després del que va succeir a GH Dúo

Suso Álvarez es va convertir ahir a la nit en protagonista involuntari de Gran Hermano. El programa va emetre unes emotives imatges de la seva parella que van fer reaccionar el col·laborador. El jove no es trobava al plató, però no va trigar a pronunciar-se a les xarxes socials.

El comunicat que va emetre Suso va ser dirigit a Marieta en resposta a les pors d'aquesta que, durant el concurs, s'oblidi d'ella. “Ets admirable, t'estimo Marieta”, va escriure l'influencer acompanyant les seves paraules amb una imatge d'ells dos junts i les seves adorables mascotes.

Durant la gal·la d'ahir, la valenciana es va ensorrar davant els seus companys en pensar que Suso podria oblidar-se d'ella. També davant la idea que la seva actuació dins de GH Dúo pogués fer que el seu noi es desenamorés d'ella. Les paraules d'alè de la resta de concursants no van poder alleujar la seva pena i les seves pors, i va decidir desfogar-se al confessionari.

Ja allà va afegir que temia el que Suso pensés d'ella en veure-la compartir espai amb Manuel Cortés i Sergio, dues de les seves exparelles. En el passat, la valenciana va tenir una relació sentimental amb ells i, ara com ara, mantenen una excel·lent amistat. D'aquí que Marieta tingui por que a ell no li agradi aquesta proximitat i decideixi trencar el seu romanç.

No obstant això, amb el comunicat de Suso, ha quedat demostrat que les pors de Marieta són infundades. L'amor que sent el col·laborador per ella està per sobre de la gelosia i no pensa allunyar-se d'ella.

Suso Álvarez reivindica el seu amor per Marieta

Suso i Marieta van sorprendre el passat estiu confirmant la seva relació. Les mirades i la complicitat que es veien als platós va arribar molt més enllà i van decidir donar-se una oportunitat. Tot i portar pocs mesos, el seu és un amor de pel·lícula.

Una relació basada en el respecte i l'admiració que cadascú sent per l'altre i que no dubten a demostrar de manera pública. Suso s'ha convertit en el millor defensor de la seva parella, encara que és la mare d'aquesta qui acudeix a les gales de GH Dúo. S'alterna amb el tertulià qui, quan no es troba al plató, utilitza les xarxes per continuar donant suport a la seva xicota.

Com així va succeir ahir a la nit quan la va veure trencada i envoltada en llàgrimes pel que ell pogués pensar d'ella des de l'exterior. “Patim més en la nostra imaginació que en la realitat”, ha estat l'altra reflexió que Álvarez compartia després d'escoltar Marieta.

Al poc de començar Gran Hermano, Suso va confessar com de malament portava estar separat de la seva parella. Junts havien gaudit del seu primer Nadal com a parella i haver de passar una temporada separats no ha estat fàcil.

“La trobo molt a faltar, porto una setmana sense ella i a casa meva es nota una barbaritat”, va revelar en directe. No sabem si, en algun moment, aquestes paraules de Suso arribaran a les orelles de Marieta per calmar la seva angoixa. Pot ser que, fins i tot, el col·laborador pugui fer una visita exprés, com així va demanar la seva xicota a l'organització.

El que està clar és que desitgen continuar endavant amb la seva relació i que a la valenciana no li importaria passar per l'altar. De fet, el seu desig és que Suso vagi a veure-la a Guadalix i li demani matrimoni en directe.