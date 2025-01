Ningú esperava el que María ‘La Jerezana’ ha confessat sobre José María Almoguera

María 'La Jerezana' ha deixat l'audiència de GH Dúo sense paraules en fer una inesperada confessió sobre José María Almoguera. La concursant no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de deixar al descobert en quin punt es troba la seva clandestina història d'amor: "Estem feliços".

José María i María porten dies ocultant el seu romanç. Tant és així que, encara que els televidents estaven al corrent de la seva relació sentimental, gran part dels seus companys no en tenien ni idea de la seva situació, però això acaba de canviar.

Després de diversos dies gaudint dels seus apassionats petons en secret, l'organització de GH Dúo ha deixat al descobert el que ja era un secret de domini públic. Durant el debat d'aquest diumenge, 26 de gener, el presentador Ion Aramendi ha aprofitat una de les seves connexions amb la casa per fer una confessió a tots els concursants:

"Hi ha dues persones a la casa que han arribat al límit, al límit dels límits, al límit màxim dels límits limitats. Com a servei públic que som, com a superalcahuetes majors, els brindarem aquesta ajuda".

En aquest moment, i sense avís previ, tant María 'La Jerezana' com José María Almoguera s'han adonat de la trampa que els havien preparat. Tots dos concursants no han pogut evitar emetre un somriure nerviós, gest que ha acabat per delatar-los.

María 'La Jerezana' fa una inesperada confessió sobre la seva relació secreta amb José María Almoguera

Després de la trampa que els ha preparat l'organització, el moment més esperat finalment ha ocorregut. A la casa ha començat a sonar una cançó de Whitney Houston, moment en què María 'La Jerezana' i José María Almoguera s'han fet un romàntic petó davant dels seus companys.

A més, l'equip de GH Dúo no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de posar-los un vídeo recopilatori als concursants. En ell, s'ha pogut veure com es va encendre l'espurna de l'amor entre ells.

Entre altres coses, s'apreciaven alguns dels moments més tendres que han protagonitzat María 'La Jerezana' i José María Almoguera i, fins i tot, algunes escenes al llit.

Com era d'esperar, les expressions del fill de Carmen Borrego i de l'exconcursant de Gran Hermano han estat de les més reveladores. Tant és així que quan els han informat que veurien les imatges, tots dos han exclamat entre rialles: "Quina vergonya!".

Després de veure aquest revelador vídeo, Ion Aramendi li ha preguntat a José María Almoguera sobre la seva relació amb María 'La Jerezana'. "Ens estem coneixent i estem bé", ha respost el concursant, visiblement nerviós.

Per la seva banda, la jove ha afegit amb un gran somriure que "estem feliços", deixant al descobert davant l'audiència del reality aquesta inesperada confessió sobre la seva clandestina història d'amor.

Ara queda per veure com evolucionarà aquesta relació especial, especialment ara que no hauran d'ocultar-se davant la resta. Serà interessant descobrir si la seva història avança o es queda en una connexió inicial.