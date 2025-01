Meritxell Huertas es queda en xoc a 'Com si fos ahir' després d'un gir inesperat

La sèrie diària de TV3 Com si fos ahir segueix conquerint la seva audiència amb trames plenes d'emocions, conflictes personals i situacions inesperades. En l'últim capítol, els personatges afronten nous desafiaments que posaran a prova les seves relacions i decisions.

Entre totes les històries, destaca la de la Gina, interpretada per Meritxell Huertas, que es veu embolicada en una experiència sentimental. Tot fa pensar que aquesta trama no deixarà indiferent els espectadors de la televisió pública de Catalunya.

Meritxell Huertas es queda sense paraules a Com si fos ahir

La Gina, que ha decidit provar sort en una aplicació de cites, fa match amb l'Àlvar, un home que ràpidament capta la seva atenció. Tots dos acorden trobar-se per prendre un cafè, i la trobada supera les expectatives de la Gina.

No obstant això, la cita pren un gir inesperat quan l'Àlvar menciona que ha de marxar per motius de feina. Aquest anunci deixa la Gina desconcertada i temorosa de no tornar-lo a veure.

La seva reacció reflecteix tant la il·lusió inicial com la por que aquesta connexió tan prometedora acabi massa aviat. La interpretació de Meritxell Huertas aconsegueix transmetre la vulnerabilitat i esperança del personatge, fent que el públic s'identifiqui amb les seves emocions.

La nova entrega de Com si fos ahir promet

Mentrestant, en Toni intenta ajudar la Gemma amb la seva mudança, però la Cristina el convenç que no és bona idea. Tot i això, quan la Gemma comença a sentir-se malament, la Cristina no dubta a trucar a en Toni perquè acudeixi en la seva ajuda.

D'altra banda, el Bolaños publica un relat sobre un personatge amb trets mesquins, cosa que porta en Quique a creure que està inspirat en ell. Ferit, en Quique confronta en Bolaños, mostrant-li el seu disgust pel que percep com un atac personal.

Després de l'enfrontament, en Quique busca suport en la Cèlia, que li ofereix el consol que necessita per superar la situació. L'episodi deixa clar que cada trama està acuradament dissenyada per mantenir els espectadors enganxats.

D'aquesta manera, els personatges naveguen per situacions que barregen amor, desconfiança i amistat. Una vegada més, Com si fos ahir demostra per què s'ha convertit en un referent de la ficció catalana, gràcies a històries que reflecteixen les complexitats de la vida quotidiana.