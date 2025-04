Susana Molina pren una decisió amb Anabel Pantoja en plena investigació judicial

Durant la seva última aparició pública, Susana Molina ha deixat al descobert l'última decisió que ha pres amb Anabel Pantoja en plena investigació judicial. Una vegada més, la creadora de continguts no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de sortir en defensa de la seva amiga.

Des de fa setmanes, la neboda d'Isabel Pantoja i la seva actual parella sentimental han estat en el punt de mira, i tot arran de l'ingrés hospitalari de la seva filla Alma.

Avui dia, la investigació judicial que el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va posar en marxa a finals de gener segueix el seu curs. No obstant això, el passat 20 de març, a TardeAR van assegurar que aquest procediment legal estava a punt de ser arxivat, si bé encara no se sap res al respecte.

Com era d'esperar, aquest tema s'ha convertit, una vegada més, en un dels més comentats de la setmana. Tant és així que, durant l'última aparició pública de Susana Molina, un equip de GTRES ha aprofitat l'ocasió per preguntar-li al respecte.

Aquest dimecres 2 d'abril, s'ha celebrat a Madrid l'estrena de Dulceida 2+1: Al desnudo, la nova temporada del documental d'aquesta famosa creadora de continguts.

Durant el corresponent photocall, una reportera de l'esmentada agència de notícies s'ha interessat per l'actual situació d'Anabel Pantoja. Moment en què Susana Molina ha deixat al descobert la decisió que ha pres amb la seva gran amiga.

Susana Molina parla d'Anabel Pantoja durant la seva última aparició pública

Arran de tota la informació que ha transcendit sobre la investigació contra Anabel Pantoja, la reportera li ha preguntat a Susana Molina com es troba la seva amiga.

No obstant això, malgrat l'hermetisme que s'ha generat al voltant d'aquest delicat tema familiar, la influencer no ha tingut cap problema a pronunciar-se al respecte. Encara que això sí, amb tota la prudència possible:

“Està molt bé, la veritat… L'important, que era el tema de salut, està perfecte. Crec que, a poc a poc, va ensenyant més cosetes a les xarxes, es va mostrant una mica més com és. Ella, sense voler dir, diu molt amb el que puja”.

A més, i aprofitant que Susana Molina sempre ha estat molt amable amb ells, la reportera ha volgut fer-li una pregunta més. No obstant això, en aquesta ocasió, ha estat relacionada amb l'actitud qüestionable que ha tingut Anabel Pantoja amb la premsa en aquests últims dies.

“Entén aquesta actitud de com ens parla al carrer?”, li ha preguntat la comunicadora. “Sí, l'entenc al 100%, perquè ella també ha estat sempre molt amable”, li ha respost la influencer en un primer moment.

En aquest moment, i en un intent per defensar públicament Anabel Pantoja, Susana Molina ha compartit amb ells els motius que s'amaguen darrere l'actitud de la seva amiga:

“És que ella viu en una casa descoberta. Qualsevol persona que hagi estat a casa d'Anabel s'adona que pràcticament fa tota la vida fora. Llavors, si hi ha gent a la porta, al final estan envaint la teva intimitat… No pots parlar, has d'estar tot el dia tancada a casa”.

Susana Molina ha deixat clar que entén “el seu nivell de frustració i el seu nivell d'angoixa de dir: ‘Necessito poder parlar al pati de casa meva sense saber que m'estan espiant’”.

D'altra banda, la influencer ha desmentit completament els rumors de ruptura entre Anabel Pantoja i David Rodríguez: “No he vist cap baralla. Si està enfadada, t'adones per la cara que fa”.