La notícia sobre Penélope Cruz i Antonio Banderas que farà un gir radical a tot

Penélope Cruz i Antonio Banderas han donat una informació que farà un gir a tot: han treballat junts i tenen una excel·lent relació. Durant anys es va rumorejar que entre els dos grans actors espanyols existia una enemistat clara. El fet de no haver treballat junts malgrat les seves exitoses carreres, va contribuir a augmentar aquesta teoria.

No obstant això, res més lluny de la realitat. Si bé les seves vides van prendre camins diferents i tenen una opinió molt diferent de Hollywood, guarden una excel·lent amistat. Prova d'això és com tots dos han compartit protagonisme per primera vegada a la pel·lícula Competencia oficial.

Penélope Cruz i Antonio Banderas desmenteixen els rumors

Penélope Cruz i Antonio Banderas són dos dels actors espanyols que més carrera han fet a Hollywood. Els seus èxits van coincidir en el temps i tots dos van ser la debilitat del director Pedro Almodóvar. De la mà del manxec van destacar i van reafirmar les seves carreres a la gran meca del cinema.

No obstant això, les seves experiències als Estats Units han estat diferents. Mentre que Penélope ha convertit Los Angeles en la seva segona llar, Antonio va optar per tornar a la seva estimada Màlaga. Les diferències entre ells i el fet de no haver treballat junts van fer circular rumors sobre la seva mala relació, una cosa que ells han desmentit.

La informació que han donat Penélope i Antonio és que finalment han compartit protagonisme i es porten estupendament. Si bé sí que van coincidir en el passat en pel·lícules com Los amantes pasajeros, aquesta coincidència va ser de només uns minuts. Ara, en canvi, Cruz i Banderas han estat, per igual, protagonistes de la pel·lícula Competencia oficial.

I és que, encara que les seves carreres han anat per camins separats, tots dos són els abanderats del cinema espanyol a Hollywood. Els seus perfils interpretatius són diferents, i potser per això no hi ha hagut guió en què hagin pogut encaixar. Els argentins Maríano Cohn i Gastón Duprat han estat els artífexs d'unir-los per primera vegada a la gran pantalla, aconseguint un gran treball.

A més del seu vincle professional, Cruz i Banderas han estat i són amics en la vida real. Encara que els seus camins professionals els han portat per diferents direccions, la seva amistat continua sent indestructible.

Penélope Cruz i Antonio Banderas, una relació a prova de focus

En les seves respectives trajectòries, tant Penélope com Antonio han assolit grans èxits a Hollywood i el cinema internacional. Malgrat el seu èxit individual, tots dos sempre han mostrat humilitat i generositat en la seva manera de tractar-se.

Cruz està més vinculada al seu passat a Hollywood i continua gaudint dels luxes i els focus de les grans estrelles. En més d'una ocasió, se l'ha vista assistint a fastuoses festes amb les cares més reconegudes de la meca del cinema.

Antonio, en canvi, no renega del seu passat als Estats Units, però sí que té una opinió molt rotunda sobre la fama. “No vaig jugar tant al seu joc”, va explicar en una visita a El Hormiguero sobre com no es va deixar portar per l'èxit.

Per a ell, la seva trajectòria internacional només va ser una etapa més en la seva vida per dedicar-se al que de debò adora: el teatre. Banderas ha canviat els focus de les grans produccions per la senzillesa d'un teatre i la seva proximitat amb el públic. Aquesta diferència entre ell i Penélope, lluny de suposar un hàndicap en la seva relació, els continua unint.

Tots dos han elogiat els treballs de l'altre i han manifestat un gran orgull davant aquesta amistat que els uneix. Aquesta relació ha estat, i continua sent, un exemple de com l'amistat pot ser tan sòlida malgrat la distància i les diferències. Avui, continuen demostrant que la lleialtat i l'admiració entre amics és un valor fonamental en la vida i el cinema.