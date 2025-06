'Supervivientes' crema després de la gran notícia de Pelayo Díaz: 'No m'ho esperava'

L'última gala de Supervivientes ha estat marcada per un inesperat enfrontament protagonitzat per Pelayo Díaz. L'asturià ha tornat a trepitjar el plató amb fermesa i sense intenció de callar, deixant clara la seva opinió sobre el desenvolupament del concurs. Les seves declaracions han encès el debat a les xarxes i entre col·laboradors, especialment pel seu dard directe a Carmen Alcayde i al defensor de Montoya.

Pelayo ha sorprès assegurant que ha sobreviscut amb educació, llançant un missatge clar i contundent: “No com tu i Montoya”. Aquesta frase ha deixat sense paraules tant els presents al plató com part de l'audiència. La tensió s'ha disparat quan ha afegit que se sent orgullós del seu pas, recordant que ell ha cuinat, pescat i cuidat el foc cada dia.

No és la primera vegada que l'estilista es mostra crític, però aquesta vegada ho ha fet amb especial duresa. Després de ser interromput pel defensor de Montoya, Pelayo ha respost amb una barreja d'ironia i veritat que ha encès el debat. Ha insistit que ell no ha necessitat manipular ni generar conflictes innecessaris per destacar, subratllant que el seu concurs ha estat coherent amb els seus valors.

Pelayo Díaz encén Supervivientes amb les seves declaracions més contundents després del seu retorn

El seu to ha estat especialment ferm a adreçar-se a Carmen Alcayde, amb qui ha mantingut múltiples enfrontaments a Hondures. Ha assenyalat que no té sentiments cap a ella i ha deixat clar que la seva relació dins el concurs ha estat irreconciliable. La presentadora, visiblement molesta, gairebé no ha respost, optant per guardar silenci davant la contundència del missatge.

Per la seva banda, Montoya ha estat objecte de dures crítiques per part de l'influenciador, que ha insinuat que la seva obsessió era tal que semblava enamorat. Tot i el caràcter provocador d'aquestes paraules, Pelayo ha matisat que no sent rancor, encara que no entén com ha arribat a la final. La seva anàlisi ha estat directa i sense filtres, causant incomoditat en alguns col·laboradors.

La polèmica ha arribat a tal punt que Sandra Barneda ha hagut d'intervenir per calmar els ànims. La presentadora ha apel·lat al respecte i ha recordat que cada supervivent té les seves pròpies eines per arribar a la final. La seva intervenció ha servit per relaxar mínimament la situació, encara que el foc ja estava més que encès.

El plató de Supervivientes viu una nit intensa amb l'adeu de Pelayo Díaz

Pelayo ha tornat a recalcar que no se'n penedeix de res i que ho ha donat tot. Ha insistit que, tot i que no ha arribat a la final, se'n va amb la consciència tranquil·la i amb l'afecte del públic, que ha valorat la seva autenticitat. A més, ha confessat que la seva experiència a l'illa l'ha transformat profundament, i que ara valora més que mai les coses simples de la vida.

A les xarxes, les seves paraules han tingut una forta repercussió, generant debats intensos entre seguidors del programa. Molts han aplaudit la seva valentia per parlar clar i defensar el seu pas amb arguments sòlids. Altres, però, consideren que les seves crítiques cap a Montoya i Carmen van ser excessives i fora de lloc.

El cert és que Supervivientes ha viscut una de les seves nits més tenses amb el retorn de Pelayo Díaz. La seva actitud, les seves paraules i la seva fermesa han deixat una empremta evident en aquesta recta final. Encara que no hagi arribat al podi, el seu pas ha estat inoblidable.