Gir de 180º amb Manu i Rosa a 'Pasapalabra': ha passat el que gairebé ningú esperava

La tensió al plató de Pasapalabra ha assolit un dels seus punts més àlgids. Contra tot pronòstic, Manu va aconseguir una remuntada espectacular a El Rosco que li va permetre empatar amb Rosa per quaranta vegades. Aquest gir inesperat va deixar els seguidors del programa sense alè, i va salvar tots dos concursants de la temuda Cadira Blava.

La jornada va començar amb la Rosa prenent la davantera gràcies als 136 segons acumulats, que va saber gestionar amb seguretat. La gallega va respondre encertadament a les primeres preguntes, però va optar per reservar la seva estratègia i passar paraula en les més complexes. Per la seva banda, Manu comptava amb quatre segons menys, tot i que també va començar amb bon peu, responent cinc preguntes i retornant el torn amb rapidesa.

Durant la primera volta del Rosco, la igualtat va ser evident entre tots dos concursants. La Rosa va tancar aquesta ronda inicial amb 19 encerts i 21 segons al rellotge. Manu, que va arribar a la Z abans, va preferir no arriscar amb la definició d'“agulla gran” i es va plantar amb 19 encerts i 24 segons.

Ningú imaginava aquest desenllaç entre Rosa i Manu a Pasapalabra

La tensió va créixer quan la Rosa va aconseguir arribar als 22 encerts, i es va plantar sense dubtar, deixant el llistó alt. Manu es trobava llavors amb 20 encerts i tot just 11 segons restants, cosa que semblava insuficient per aconseguir l’empat. Tanmateix, en una actuació brillant i carregada de precisió, va encertar dues definicions més abans d’esgotar el temps, igualant el marcador a 22.

Amb aquest resultat, la Rosa i en Manu sumen el seu segon empat consecutiu i el número 40 dels 142 duels que han protagonitzat. Tots dos es mantenen ferms a la competició, esquivant novament la Cadira Blava i reforçant la seva condició de veterans imbatibles. La complicitat entre tots dos, unida a la seva rivalitat equilibrada, segueix mantenint en suspens els espectadors.

El Rosco més impredictible de Pasapalabra manté viva l’emoció entre Rosa i Manu

Mentrestant, el pot continua creixent sense propietari a la vista, i ja supera els 1.726.000 euros. Aquest al·licient econòmic afegeix un component extra de pressió a cada enfrontament. El públic no perd l’esperança de presenciar aviat una victòria definitiva, tot i que la igualtat entre la Rosa i en Manu complica qualsevol desenllaç.

Amb cada nou programa, la tensió s’acumula, i l’espectacle que ofereixen tots dos concursants es consolida com un dels majors atractius del format. La intel·ligència, l’estratègia i els nervis templats segueixen sent les seves millors armes. I encara que aquesta vegada no hi ha hagut ni guanyador ni eliminat, el que va passar dijous passat ha demostrat que Pasapalabra encara guarda sorpreses impredictibles.