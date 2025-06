Joaquín Prat se salta les normes i dona el nom del nou guanyador de 'Supervivientes'

A la recta final de Supervivientes, Joaquín Prat ha sorprès el públic amb una afirmació inesperada. El presentador s'ha saltat la neutralitat habitual en aquest punt del concurs i ha donat, sense embuts, el nom del seu favorit per guanyar. Ho ha fet a Vamos a Ver, amb total seguretat, encara que finalment s'ha equivocat.

Prat ha apostat per Damián com a guanyador abans d'hora, convençut que la seva entrega el portaria directament al triomf. Ha valorat la seva actitud en les últimes setmanes i la seva valentia a la prova de la taula de la temptació. “Som a la recta final i els indecisos estan decidint el seu vot”, ha assenyalat.

Tanmateix, només unes hores després de les seves paraules, Damián va ser expulsat del concurs. El públic ha pres la seva decisió i ha deixat fora un dels concursants més esmentats al plató. Aquesta eliminació ha desmuntat completament la predicció de Joaquín, que ja el veia com el gran vencedor.

La veritat és que Joaquín no només havia donat la seva opinió, sinó que la va compartir amb tanta seguretat que molts ho van interpretar com una pista. En un moment del programa en què regna el secretisme, les seves paraules van trencar l'equilibri habitual. La revelació ha causat enrenou i ha deixat en evidència com pot ser d'arriscat parlar abans d'hora.

El gir de Joaquín Prat reobre les travesses i agita els últims dies de Supervivientes

Al seu costat, Alessandro Lequio també havia mostrat una opinió ferma sobre el desenvolupament de la final. El col·laborador assegurava que Damián aconseguiria colar-se a la final juntament amb l'Anita i en Montoya. En la seva anàlisi, fins i tot creia que el favorit del públic seria un d'ells, deixant clar el seu propi pronòstic.

L'expulsió de Damián ha arribat en una gala molt comentada, a només cinc dies de la gran final. Els finalistes viatjaran a Espanya per enfrontar-se a les últimes proves en directe dimarts vinent. L'audiència serà l'encarregada de decidir qui s'emporta el xec de 200.000 euros.

Joaquín Prat ja no té favorit en una final de Supervivientes marcada per la incertesa

Amb Damián ja fora del concurs, les apostes tornen a començar. Joaquín Prat va deixar clar qui era el seu guanyador ideal, però l'última paraula la té l'audiència. Dimarts vinent, en directe, se sabrà si algun dels finalistes aconsegueix donar la sorpresa.

Per ara, els finalistes confirmats són l'Anita, en Montoya, en Borja i l'Escassi. El camí cap a la victòria segueix obert, i qualsevol moviment pot canviar el resultat. Aquesta edició es perfila com una de les més imprevisibles dels últims anys.