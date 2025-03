Exigeixen l'expulsió de Pelayo Díaz de 'Supervivientes' per un motiu indignant

Pelayo Díaz s'ha consagrat com el supermalvat de l'última edició de Supervivientes. L'estilista va començar la seva trajectòria enfrontant-se a Terelu i ha acabat fent-se enemic de la resta del seu equip. Ara, l'audiència demana la seva expulsió per un motiu indignant: no haver compartit la seva recompensa amb la resta dels seus companys.

L'última entrega de Supervivientes va estar marcada per la tensió generada després d'una prova de recompensa. La falta de solidaritat de Pelayo va provocar la reacció dels seus companys, que van qualificar la seva actitud de “vergonyosa”. També els seguidors del programa es van pronunciar al respecte, demanant la seva nominació i la seva expulsió immediata.

Els seguidors de Supervivientes demanen l'expulsió de Pelayo Díaz

Amb el pas dels dies la tensió entre els concursants de Supervivientes va en augment. La fam comença a ser difícil de pair i això és focus de conflictes i discussions. Si no que li ho diguin a Pelayo Díaz, que va aconseguir que tot el seu equip se li tirés a sobre després d'una prova de recompensa.

Damián, Borja i ell van ser els finalistes que van aconseguir una plaça per lluitar en una prova de recompensa. Finalment, el karateka va aconseguir la victòria i amb ella una pizza gegant que va decidir compartir amb els altres dos finalistes. Al seu torn, l'estilista tenia l'oportunitat de compartir la seva part amb la resta dels seus companys, però va declinar aquesta idea.

En el seu lloc, es va menjar la seva gran porció davant l'atenta mirada de la resta. Aquest és el motiu que ha provocat que l'audiència de Supervivientes demani la seva expulsió. “Que aviat va sortir el veritable Pelayo”, va opinar una usuària, “Egoisme en estat pur”, assenyalava una altra, “Tan bon punt surti nominat al carrer”, va apuntar un altre seguidor.

A Hondures, Montoya i Carmen Alcayde van ser els primers a expressar la seva indignació davant l'actitud de Pelayo. Les paraules de retret i les acusacions d'egoisme van ressonar a l'illa i es va qüestionar l'esperit d'equip dels tres concursants. La situació es va tensar encara més quan alguns, com Carmen, van qualificar l'actitud de “vergonyosa” i una mostra d'egoisme extrem.

Pelayo Díaz justifica la seva actitud a Supervivientes

El silenci de Pelayo, juntament amb el de Damián i Borja, va alimentar encara més la ira dels seus companys de Supervivientes. L'estilista escoltava les crítiques mentre continuava degustant la seva porció de pizza com si la cosa no anés amb ell.

Finalment, els tres finalistes van defensar la seva postura, explicant que no tenien l'obligació de compartir la recompensa. No obstant això, les seves explicacions no van convèncer la majoria, que considerava que, pel bé del grup, la pizza s'hauria d'haver repartit de manera equitativa.

Malgrat les explicacions donades pels tres concursants de Supervivientes, les crítiques van continuar. L'actitud dels tres va ser vista com una falta d'empatia cap a aquells que els havien donat suport al llarg del joc. Alguns es van sentir traïts i va quedar patent la divisió d'opinions entre els habitants de Playa Furia.

Les xarxes socials també es van inundar de comentaris sobre la polèmica. Molts usuaris van criticar durament la decisió dels tres concursants i es va qüestionar el seu comportament i la seva falta d'esportivitat.

Aquesta setmana es coneixerà si la decisió de Pelayo de no compartir la seva pizza li acaba passant factura. S'ha provocat una gran divisió en el grup que bé podria fer que l'estilista perdi el suport d'alguns dels seus companys.

Per ara Pelayo Díaz s'ha alliberat de la nominació, però els seguidors de Supervivientes no estan disposats a oblidar el que ha passat. Ja hi ha qui està desitjant que surti nominat per expulsar-lo del concurs i, amb això, fer-li pagar la seva falta de solidaritat.