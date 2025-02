Fabiola Martínez destapa la veritat de la relació amb Eugenia Osborne: 'Vaig pensar…'

El passat dimecres va ser un dia molt especial per a Fabiola Martínez. La presentació del seu llibre, Cuando el silencio no es una opción, va marcar un abans i un després en la seva vida. Tot i que el que més ha sorprès han estat les paraules de Fabiola Martínez sobre la seva relació amb Eugenia Osborne, qui es preocupa per ella després de confessar que: "Vaig pensar que l'afectaria".

En el llibre, l'exdona de Bertín Osborne s'ha obert en canal, ha desvelat moments molt durs de la seva vida. Després de la roda de premsa, Fabiola va parlar davant els mitjans. Va explicar que va ser “preparant a tothom” per al llançament del seu llibre.

Va voler que el seu entorn més proper sabés per endavant el contingut. En les seves pàgines, Fabiola narra etapes molt importants i també doloroses. No volia que la seva història sorprengués aquells que han estat part de la seva vida.

Fabiola Martínez destapa com és la seva veritable relació amb Eugenia Osborne

Un dels moments més emotius va ser quan va revelar com va informar les filles de Bertín sobre el seu projecte. I és que malgrat que la seva relació es va trencar fa temps, Fabiola Martínez ha demostrat que sempre portarà a Eugenia Osborne i a les seves germanes al seu cor.

“Amb Alejandra, Claudia, Eugenia i Ana Cristina, que no és de Bertín, però que també és com si ho fos, vaig tenir un dinar i els ho vaig explicar”, va relatar. “Totes em van donar suport i em vaig sentir acollida”, va confessar, visiblement emocionada.

Amb aquestes paraules, Fabiola va deixar clar que manté una gran relació amb Eugenia Osborne i les seves germanes. “Volia que elles ho sabessin de la meva pròpia veu. Vaig pensar que en algun moment aquest procés els afectaria d'alguna manera, perquè la premsa els pregunta i no volia que els agafés per sorpresa”, va assegurar Fabiola Martínez.

Fabiola Martínez està molt unida a Eugenia Osborne

D'aquesta manera, Fabiola Martínez ha demostrat una vegada més el seu compromís amb la família de la seva exparella. Tot i que el seu matrimoni amb Bertín va arribar a la seva fi, la seva preocupació pel benestar de les seves filles segueix intacta.

Eugenia Osborne continua sent família de Fabiola Martínez perquè els fills de l'exdona de Bertín continuen sent els seus germans.

La presentació del seu llibre no només ha estat un exercici de valentia personal. També ha servit per reforçar els llaços que l'uneixen a les filles de Bertín. Amb el seu testimoni, Fabiola Martínez ha demostrat que la família va més enllà dels vincles de sang.