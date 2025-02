Fabiola Martínez deixa mut Bertín Osborne amb una declaració d'amor a les xarxes

Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, està de màxima actualitat. I tot perquè, de manera inesperada, ha utilitzat les xarxes socials per fer una declaració d'amor pública, que ha deixat mut el seu ex. Sí, a Bertín Osborne, qui s'haurà quedat sense paraules per l'emoció.

A qui ha dirigit aquesta declaració no és a una altra persona que al seu fill Kike. I és que aquest, que pateix una lesió cerebral, ha complert la majoria d'edat.

La declaració de Fabiola Martínez que deixa sense paraules a Bertín Osborne

Fabiola Martínez té dos fills amb Bertín Osborne: Carlos i Kike. Aquest últim, que pateix una lesió cerebral, ara ha complert els 18 anys i ella ha volgut deixar clar a tothom el profund amor que sent per ell.

La manera que ha tingut d'explicar-ho als quatre vents és compartint un vídeo d'alguns dels moments més importants de la vida d'ell fins aquest moment. Així, se'l veu de acabat de nàixer i juntament amb els seus familiars en diferents reunions. I, finalment, ha aparegut una fotografia d'ell juntament amb ella i amb Bertín en aquest recent aniversari.

El vídeo de Fabiola Martínez ha estat acompanyat d'un sentit missatge: “La meva vida, feliços 18. Vas arribar al món fent soroll i així segueixes”.

A això ha afegit: “T'estimo, el meu gran mestre de vida. Que Déu et beneeixi”. Aquestes paraules reflecteixen el profund amor i admiració que ella sent pel seu fill, a qui considera un dels pilars de la seva existència.

Les reaccions a la publicació de Fabiola Martínez

La publicació ha generat un gran enrenou a les xarxes, a més que segur ha deixat mut i entre llàgrimes a Bertín Osborne. Així, tant fans com coneguts de Fabiola, com Toñi Moreno, han volgut donar-los l'enhorabona pels 18 anys del Kike. Ho han fet amb comentaris com aquests: “Per molts anys, guapet” i “Ningú l'estimarà mai com tu”.

A més, l'emotiva declaració de Martínez cap al seu fill ha ressonat profundament en l'opinió pública. Sí, destacant la fortalesa i dedicació d'una mare que, malgrat les adversitats, celebra cada èxit i moment compartit amb el seu fill.

Aquesta mostra d'amor incondicional és un recordatori del poder de la família. I, per descomptat, la importància de valorar cada instant amb els nostres éssers estimats.

Fabiola Martínez i el seu exmarit van anunciar la seva separació el gener de 2021, després de més de dues dècades junts i catorze anys de matrimoni. Malgrat la ruptura, ambdós han mantingut una relació cordial i propera, centrada en el benestar dels seus dos fills en comú. La recent celebració de l'aniversari d'un d'ells és una mostra d'aquesta cordialitat i respecte mutu.

Encara més, recentment, l'exparella va protagonitzar una portada a la revista ¡Hola!, on va anunciar que la Fundació Bertín Osborne passaria a dir-se Fundació Kike Osborne, en honor al seu fill gran. Aquesta decisió subratlla el compromís d'ambdós amb les causes socials i el seu desig de brindar suport a altres famílies que afronten situacions similars.