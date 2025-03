Ja és oficial: Jorge Javier Vázquez confirma el que molts sospiten sobre Montoya

Jorge Javier Vázquez ha dedicat unes línies del blog que escriu setmanalment a Lecturas a Montoya. El presentador, ferm defensor del protagonista absolut de La Isla de las Tentaciones, ha deixat clar que aquest fenomen televisiu ha arribat per quedar-se. El de Badalona s'ha mostrat convençut que, lluny del que pensin alguns mitjans, Montoya és un "autèntic miracle" de la televisió.

El presentador es fixava en un article que qualificava d'"empatx" la presència de Montoya a Telecinco. "Hi ha veus alertant de possible desgast per l'explotació del personatge", recordava per començar Jorge Javier.

"No estic d'acord amb aquestes veus", afirmava rotund alhora que reconeixia que avui dia és difícil que un personatge atrapi l'audiència. A més, explicava que quan això succeeix l'espectador "sempre vol una miqueta més".

Jorge Javier Vázquez està segur que Montoya és un fenomen televisiu sense precedents

És per aquesta raó per la qual Mediaset hauria confiat en l'ex d'Anita Williams per repetir experiència en un reality. L'ara concursant de Supervivientes, segons Jorge Javier, no acabarà la seva experiència televisiva en l'esmentat espai per molt que segons alguns així ho pensin.

La cadena, conscient del reclam que és per a l'audiència l'andalús, va fitxar per al reality de supervivència el triangle amorós que tant va fer parlar setmanes enrere.

El fenomen Montoya es va desfermar a principis de febrer quan el jove va protagonitzar una espectacular cursa cap a la vila on es trobava Anita. Una escena en què era perseguit per Sandra Barneda amb el seu ja icònic "Montoya, per favor!" que després va ser tan comentat.

Montoya ha aconseguit enganxar l'audiència

Tal va ser la repercussió d'aquest moment que Mediaset va tenir clar que Montoya, Anita i Manuel, coprotagonistes de l'esmentat serial, havien d'aparèixer a Supervivientes. Una jugada que alguns consideren pot desgastar Montoya i en el que Jorge Javier no està en absolut d'acord.

Cal recordar que la presència de Montoya, juntament amb la de Terelu Campos, han portat a Supervivientes a registrar la seva millor dada dels últims quatre anys. Un fet que la cadena té molt present i que seguirà tenint en compte una vegada el concursant acabi la seva experiència a Hondures.

Tal ha estat la repercussió del personatge que Montoya ha signat un contracte d'exclusivitat de quatre anys amb Cuarzo, la productora de La Isla de las Tentaciones. Un acord que significa que l'andalús té al davant una carrera en televisió i en el món de l'entreteniment. Un fet que ve a confirmar el que Jorge Javier Vázquez ja s'ha afanyat a avançar, hi ha Montoya per estona.