Adara Molinero se sincera completament i diu el que molts pensen de Montoya: 'És...'

Adara Molinero és una de les exconcursants més destacables de la història de Supervivientes. I és que no podem passar per alt que la jove ha participat en dues edicions del reality. Per això, les seves últimes paraules han cobrat molt més protagonisme del que alguns pensen.

L'exconcursant s'ha sincerat per complet i ha opinat amb total llibertat sobre José Carlos Montoya. L'exparticipant de La Isla de las Tentaciones participa actualment en el concurs de supervivència. I la madrilenya no ha dubtat a dir sobre el sevillà que "el carisma de Montoya enganxa a qualsevol; és inevitable".

Adara Molinero diu el que opina de Montoya, actual concursant de Supervivientes

Adara Molinero va participar el 2023 a Supervivientes, on va aconseguir estar entre les finalistes, i a més el 2024 va fer el mateix en l'edició All Stars. Per això, no s'està perdent la nova entrega del reality. I és que aquest va marcar un punt d'inflexió en la seva vida, com va ser una relació amb Bosco.

Ella segueix amb gran passió el concurs i ha deixat clar ara que hi ha un participant que li fascina per sobre de la resta. Es tracta de Montoya. Tant és així que ha utilitzat les xarxes per sincerar-se i per revelar el que molts pensen d'ell: que té un enorme carisma.

Ho ha deixat de manifest a través d'un tuit que ha publicat a X: "El carisma de Montoya enganxa a qualsevol. És inevitable". A això ha afegit que "no pots parar de mirar-lo".

Reaccions dividides entre els seguidors d'Adara Molinero

Les paraules d'Adara Molinero han generat un debat entre els seus seguidors, perquè molts fans d'ella han reconegut que pensen igual sobre Montoya.

I li ho han confessat amb comentaris com aquests: "A mi també m'enganxa". Als quals s'han unit altres: "Sempre tens bon gust" i "Tens tota la raó".

No obstant això, hi ha qui no comparteix aquesta visió de la madrilenya sobre l'ex d'Anita Williams. Li ho han indicat amb tuits com els següents: "El seu és sobreactuació", "És el més pesat que he vist a la tele" i "Jo no el suporto".

El jove sevillà ha estat protagonista de diversos moments a Supervivientes. Des de confessions personals fins a discussions amb altres concursants, la seva presència no ha passat desapercebuda.

Per exemple, recentment va abandonar la palapa després d'una intensa discussió. També ha protagonitzat acostaments i baralles amb la seva ex, evidenciant una relació complexa que manté en suspens l'audiència.

I ara l'opinió d'Adara Molinero sobre ell reflecteix l'impacte que aquest concursant està tenint en el reality de Telecinco. La seva personalitat genera tant admiració com controvèrsia, mantenint els espectadors atents a la seva evolució a l'illa. I entre els qui l'adoren hi ha la madrilenya, que és ja figura històrica del citat concurs.