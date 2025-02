Sorpresa màxima a València gràcies a l'últim de Juan Roig i Hortensia Herrero

Juan Roig i Hortensia Herrero van anunciar el seu compromís amb els afectats per la DANA poc després de succeir la catàstrofe que va arrasar diverses localitats valencianes. Després de conèixer-se que el propietari de Mercadona i la seva dona oferirien ajuda econòmica a diferents àmbits empresarials, ara s'ha confirmat que no s'obliden del sector faller. En concret, és Hortensia Herrero qui, a través de la seva fundació, ha aconseguit que quatre tallers d'indumentària valenciana tornin a obrir les seves portes.

La dona de l'empresari i vicepresidenta de Mercadona, ha donat 60.000 euros per afrontar les pèrdues de diversos negocis del citat sector. Ara, tres mesos després de la DANA, aquests han aconseguit reprendre la seva activitat.

Món Faller, Artesanía Valenciana Elena, Andrea Indumentaria i Alan Indumentaria Valenciana han estat els tallers que han pogut afrontar les pèrdues materials i econòmiques gràcies a la Fundació Hortensia Herrero. Els seus negocis es van veure afectats per les conseqüències del desastre que va tenir lloc el passat 29 d'octubre.

Hortensia Herrero s'implica amb el sector de la indumentària tèxtil a València

Les ajudes de la fundació que dirigeix la dona de Juan Roig cobreixen les despeses essencials d'estoc per a ús en taller. A més, amb la quantitat econòmica donada per Hortensia Herrero es va adquirir material per a venda al públic com teixits, manteletes, adreços, pintes i enagos. També es va reposar mobiliari de les botigues, mostradors, vitrines, prestatgeries i taules.

El Gremi Artesà de Sastres i Modistes s'ha mostrat agraït amb el gest que Hortensia Herrero ha tingut. Una ajuda que, segons sosté la citada corporació, "contribueix al manteniment i continuïtat de les nostres empreses d'indumentària valenciana i reforça la importància de preservar i promoure la nostra riquesa cultural".

Els treballadors dels citats tallers, per la seva banda, han tingut ocasió de traslladar a la dona de Juan Roig el profund agraïment del col·lectiu.

La Fundació Hortensia Herrero ha donat suport a altres projectes culturals

Cal destacar que aquest no és l'únic grup al qual Herrero ha destinat les seves ajudes. La citada fundació ha donat un total de quatre milions d'euros al sector cultural afectat per la DANA. Un gest generós que demostra el compromís del matrimoni Roig amb la cultura i tradicions valencianes.

A més d'un important impuls per a aquests negocis, és igualment un recordatori de la necessitat de valorar i protegir el treball artesanal, més encara en moments de crisi.

La veritat és que no és aquesta la primera vegada que la Fundació Hortensia Herrero demostra la seva implicació amb la Comunitat Valenciana. Des dels seus inicis aquesta institució ha donat suport a diferents projectes culturals, patrimonials i educatius. Un fet que ha provocat que es consolidi com a eix fonamental en la recuperació de tradicions i la protecció del patrimoni.